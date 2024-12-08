مصرع طالب بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

تمكنت مباحث البلينا بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية ونتج عنها مصرع طالب بطلق نارى فى الرأس وتم نقله لمستشفى البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتم ضبط 4 من طرفى المشاجرة .

السيطرة على مشاجرة مصرع طالب بطلق نارى بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مركز شرطة البلينا يفيد بوقوع مشاجرة بين كلا من طرف أول خلف ع ح م 57 عاما مدرس ونجل عمومته إبراهيم ص ق م- 30 عاما نقاش وطرف ثان ممدوح ع ا ع 58 عاما عامل ونجلي عمومته فرجا ف م- 60 عاما مزارع وأنس ب ا ب 12 عاما طالب مصابًا بطلق ناري بالرأس وتم نقله لمستشفى البلينا المركزي وتوفي عقب وصوله.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم فى المشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية بذات الناحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.