الأحد 08 ديسمبر 2024
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محافظات

مصرع طالب بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

اللواء صبرى عزب مديرأمن
اللواء صبرى عزب مديرأمن سوهاج

تمكنت مباحث البلينا بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية ونتج عنها  مصرع طالب بطلق نارى  فى الرأس  وتم نقله لمستشفى البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة  وتم ضبط 4 من طرفى المشاجرة .

السيطرة على مشاجرة مصرع طالب بطلق نارى بسوهاج 

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مركز شرطة البلينا يفيد بوقوع مشاجرة بين كلا من طرف أول خلف ع ح م  57 عاما مدرس ونجل عمومته إبراهيم ص ق م- 30 عاما نقاش وطرف ثان ممدوح ع ا ع  58 عاما عامل ونجلي عمومته  فرجا ف م- 60 عاما مزارع وأنس ب ا ب  12 عاما طالب مصابًا بطلق ناري بالرأس وتم نقله لمستشفى البلينا المركزي وتوفي عقب وصوله.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم  فى المشاجرة  بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية بذات الناحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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