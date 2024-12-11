وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس وإدارة منية النصر ويكرم الأقسام المنتجة

واصل اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في الدقهلية جولاته التي استهدفت متابعة مدارس وإدارة منية النصر التعليمية للتأكد من انتظام سير التعليم.

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس وإدارة منية النصر

رافق وكيل تعليم الدقهلية الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني، شعبان جايل مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، عبد الوهاب الغندور مكتب مدير المديرية.



وكان في استقباله إبراهيم عصر مدير إدارة منية النصر، الدكتورة صابرين المهدي وكيل الإدارة، وقام مدير المديرية ومرافقيه بزيارة مدرسة الرياض الثانوية الزراعية العسكرية.

تكريم الأقسام المنتجة بمدارس الدقهلية

وقد قام مدير تعليم الدقهلية بزيارة أقسام الصناعات - الألبان - الورش والنجارة - البساتين،وأبدي إعجابه بالمدرسة ووجه بتكريم الأقسام المنتجة بالمدرسة وتوجه بالشكر للقائمين على العملية التعليمية بها.

تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.