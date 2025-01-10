شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

يسرا شريف، مصممة إكسسوارات هاند ميد وأشجار من منتجات طبيعية لتزيين البيوت، بدأت مشروعها الفريد من نوعه من شغف الطفولة.

كانت يسرا تستلهم أفكارها من والدها الذي كان يعود من سفرياته الخارجية بشجرة من هذا النوع من الديكورات.

ومع مرور الأيام، بدأت يسرا تعمل في مجال الهاند ميد، وقررت استخدام الأسلاك النحاسية التي كانت بحوزتها لصنع شجرة مشابهة لما كانت تراه في طفولتها.

المواد المستخدمة لصناعة الاشجار

تستخدم يسرا في صنع أشجارها منتجات طبيعية بالكامل، بدءًا من القاعدة المصنوعة من خشب شجر الزيتون أو الرخام أو الأحجار الطبيعية، وصولًا إلى الجذع المصنوع من النحاس أو الألومنيوم.

وتزين الفروع بالأحجار الكريمة مثل الكوارتز، الزبرجد، المرجان، الأمازيت، والأكوامارين.

وتؤمن يسرا بأن للأحجار الكريمة طاقة تساهم في طرد الطاقة السلبية وتزويدنا بالطاقة الإيجابية، وهو السبب الرئيسي لاستخدامها لهذه الأحجار.

بالإضافة إلى الأحجار الكريمة، تستخدم يسرا أيضًا الصدف الطبيعي، سواء كان ملونًا أو بلونه الطبيعي. وتعتبر الأحجار ذات اللون الأخضر من أكثر الأنواع طلبًا، حيث يختار العملاء اللون حسب ديكور منازلهم.

فوائد الأحجار الكريمة

استخدام الأحجار الكريمة في ديكور المنزل له العديد من الفوائد التي تتجاوز الجمال البصري كالتالي:

تحسين الطاقة الإيجابية: يُعتقد أن الأحجار الكريمة تمتلك طاقات طبيعية تساعد في طرد الطاقة السلبية وجلب الطاقة الإيجابية مثل الزبرجد يعتقد انه يساعد في تهدئة الأعصاب والكوارتز يعزز من الصفاء الذهني.

التأثير النفسي: بعض الأحجار الكريمة تُستخدم لأغراض علاجية ونفسية مثل الأمازيت حيث يعتقد أنه يحسن المزاج ويقلل من التوتر أما الأكوامارين يعزز الشعور بالسكينة والهدوء.

أسعار الأشجار

تتنوع أسعار الأشجار حسب نوع الحجر وتكلفته وحجم الشجرة وكثافتها، حيث تبدأ الأسعار من 250 جنيهًا للشجرة الصغيرة وتصل إلى عدة آلاف للشجرة الكبيرة. على سبيل المثال، يصل سعر شجرة المرجان إلى 4500 جنيه.

يسرا شريف نجحت في تحويل شغف الطفولة إلى منتج فني مميز يجمع بين الجمال والفائدة، مما يجعل أشجارها خيارًا مثاليًا لتزيين المنازل وإضفاء لمسة من الأناقة والطاقة الإيجابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.