استمرار المعد البدني بنادي الزمالك، آخر تطورات رحيل جوميز

جوميز، يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعًا اليوم الأربعاء، للإعلان رسميًّا عن رحيل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الزمالك اجتماعه في الخامسة مساء اليوم.

واكد مصدر بنادي الزمالك استمرار المعد البدني الكرواتي ماريو.

وقرر جوميز اصطحاب مدرب الأحمال جواو ميجيل بالجهاز الفني لنادي الفتح السعودي.

جوميز تواجد بمقر نادي الزمالك لجمع متعلقاته ووداع اللاعبين، ولم يقد جوميز التدريبات الجماعية للزمالك بل تولى قيادة المران أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق.

وظهر جوميز فقط لإنهاء التعاقد مع الزمالك ووداع اللاعبين.

وكشفت تقارير صحفية، عن إرسال نادي الفتح السعودي قيمة الشرط الجزائي لنادي الزمالك في عقد البرتغالي جوزيه جوميز، من أجل إنهاء التعاقد مع الفارس الأبيض.

ومن المقرر أن يصل جوميز إلى السعودية غدًا الخميس من أجل التوقيع بصورة رسمية لنادي الفتح السعودي.

وأنهى المدرب البرتغالي اتفاقه بصورة رسمية منذ ساعات مع إدارة الفتح السعودي مع الاتفاق على جميع الشروط سواء من الناحية المالية أو الطاقم الفني.

وحرصت إدارة الفتح على تحويل قيمة الشرط الجزائي للمدرب من أجل دفعه لنادي الزمالك وإنهاء التعاقد.

ورفض البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، كافة الاقتراحات والوعود من إدارة الأبيض بشأن زيادة عقده وتنفيذ مطالبه الفنية واحتياجات الفريق.

واقترح جوميز بأن يقود أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق، مباراة الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية والتي ستقام يوم الأحد المقبل، على أن يتوجه بعدها إلى السعودية للانضمام إلى جهاز الفتح السعودي.

فيما أكد مصدر بنادي الزمالك، أن أحمد مجدي المدرب المساعد لنادي الزمالك، أخطر إدارة الفريق بالرحيل عن تدريب الأبيض لتولي قيادة الفتح. السعودي.

وأضاف المصدر أن جوميز أخطر أحمد مجدي برغبته في ضمه لجهازه المعاون رفقة معاونيه الأجانب في تجربته الجديدة.

فيما أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، رحيل المدير الفني للفريق جوزيه جوميز عن الزمالك وذلك بعد انتهاء الجلسة الخاصة التي جمعته برئيس النادي حسين لبيب وعدد من أعضاء المجلس.

وأضاف الموقع: شهدت تفاصيل جلسة الرحيل بين جوميز ومجلس إدارة نادي الزمالك، محاولة إدارة النادى وحسين لبيب رئيس النادي إثناء جوميز عن هذا القرار، والحديث معه للبقاء والاستمرار مع الفريق في المرحلة القادمة، مع وعود بحل أزمات النادي في المرحلة القريبة القادمة.

وتابع: “لكن كان هناك تصميم من جوميز على قراره، رغم المحاولات وانتهت الجلسة بالاتفاق على الرحيل عن تدريب الفريق”.

وأضاف: "هناك جلسة اليوم لتسوية بعض الأمور المالية معه، ومحاولة أخيرة لاقناعه بالبقاء، لكنها محاولة فاشلة، في ظل تصميم الرجل على الرحيل".

وأوضح أن جوميز طلب من إدارة الزمالك الموافقة على اصطحاب أحمد مجدي معه في جهازه مع فريق الفتح السعودي، وهو بصورة كبيرة ما وافقت عليه إدارة الزمالك.

واختتم حديثه قائلا: "إدارة الزمالك بدأت في البحث عن بديل ليتولى قيادة الفريق في المرحلة القادمة".

كما قال الإعلامي خالد الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: رسميًّا رحيل جوزيه جوميز واليوم إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين وتوديع جوميز للاعبين وسيرحل لتدريب الفتح بكامل جهازه بما فيهم أحمد مجدي بناء على طلب جوميز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.