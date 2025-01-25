مستحضرات تجميل من الطبيعة.. القهوة ولبان الدكر يجددان خلايا البشرة.. مزيل العرق بـ 130 جنيها والمسكرة بـ 270.. وهذه أبرز فوائد زيت إكليل الجبل (فيديو وصور)

تدخل الزيوت الطبيعية المستخلصة من مكونات طبيعية مثل القهوة ولبان الدكر، وتطبيقاتها في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة بفضل فوائدها المتعددة، حيث تُستخدم لتعزيز صحة البشرة وتحفيز وتجدد خلاياها.

عبده الباسل خبير زيوت طبيعية خاصة بالعناية بالشعر والبشرة يوفر المنتجات جميعها من الطبيعة الخالصة ويقيم بالفرافرة لتصنيع منتجاته طبيعيا فهو يبعد عن القاهرة بمسافة تصل إلى 650 كيلو مترا حتى يستفيد من هواء الفرافرة النقى والخالى من الهواء الملوث في أجواء القاهرة.

ويوفر عبده الباسل صابون وشامبو ومسكرة علاجية ومزيل عرق وزيوتا، وكلها منتجات طبيعية مئة بالمئة.

فوائد المنتجات الطبيعية على البشرة

كما توفر المنتجات الطبيعية الترطيب اللازم وتجدد الخلايا، وتقلل المنتجات الطبيعية من ظهور التجاعيد وتوحد لون البشرة فعادة ما تلجأ السيدات الى استخدام المنتجات الطبيعية لأنها أكثر أمانا من المنتجات الكيماوية وأكثر فاعلية.

أنواع صابون البشرة

ويتوفر لكل نوع بشرة صابون خاص بها فللبشرة الدهنية يتاح لها صابون بزيت الفحم وشجرة الشاي وصابونة القهوة المفيدة في تجديد خلايا البشرة وتنظيفها من الشوائب وممتازة أيضا في ترطيب البشرة ويوجد أيضا صابونة الزيتون وصابونة الترمس وصابونة الجوجوبا وصابونة اللبان الدكر المعروفة لدى الناس.

أسعار هذه المنتجات

وجاءت أسعار المنتجات كالتالي:

صابونة لبان الدكر تتوفر بـ 150 و120 جنيها

المسكرة العلاجية بـ 270 جنيها

مزيل العرق الطبيعى بـ 130 جنيها

زيت الزيتون يتوفر منه اللتر بـ 550 جنيها والنصف لتر بـ 275 جنيها

كما يوجد زيوت طبيعية مثل اللافندر والأرجان والروز مارى وزيت السعد الذى يعمل على بصيلات الشعر ويستخدم كبديل لليزر لإزالة الشعر.

أما عن المسكرة العلاجية فهى مكونة من 7 زيوت طبيعية وفيتامين هـ والكولاجين الطبيعي، كما يتوفر شامبو زهراء الواحة الخالى من السلفيت وخال من المواد الكيماوية ويعمل على ترطيب الشعر والمحافظة عليه من التلف، ويتاح أيضا مزيل العرق الطبيعى الذى يعمل على تقليل ظهور الشعر ويعمل على تفتيح الجلد ويقضى على رائحة العرق.

فوائد الزيوت الطبيعية فوائد زيت جوز الهند:

يحتوي على الفيتامينات K,E ومضادات الاكسدة

يعمل كمغذي لبصيلات الشعر التي بدورها تعمل على تطويل الشعر.

يرطب الشعر وبذلك يحميه من التقصف.

يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم التي تغذي فروة الرأس مما يجعل الشعر ناعما.

يمنع القشرة من الظهور لأنه ينظف فروة الرأس ويطهرها.

فوائد زيت اللوز:

يعمل زيت اللوز على ترطيب فروة الرأس وبذلك يكسب الشعر ملمسا ناعما.

ويعمل على محاربة الحكة والتهيج التي تتسبب في عدم نمو الشعر وتكسره.

كما أن زيت اللوز يقوي الشعر من جذور حتى نهاية أطرافه مما يجعل الشعر لماعا وجميلا

يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة للشعر.

فوائد زيت الخروع:

يعمل على تطويل الشعر عبر تغذية الغدد والبصيلات.

يعزز نمو الشعر ويساعد على تحفيز إنبات الشعر من جديد.

يعالج فروة الرأس وأمراضها المختلفة، مثل: القشرة والحكة.

يحمي الشعر من الإصابة بالشيب المبكر.

يعمل على إعادة الرطوبة للشعر.

يعالج الشعر الجاف والمتكسر.

يعالج تساقط الشعر.

يعمل على تقوية بصيلات وجذور الشعر حتى يصبح طويلا لامعا.

يعمل على تكثيف الشعر.

يحمي الشعر من أي ضرر قد ينتج من العوامل الخارجية المختلفة، مثل: الرياح، وأشعة الشمس.

يعطي لمعة للشعر.

يحتوي على العديد من الأحماض والفيتامينات والأوميجا 6 و9.

فوائد زيت إكليل الجبل:

يعمل على تعزيز نمو الشعر وتطويله وتقوية جذوره.

يقلل من ظهور القشرة.

يحتوي على مادة الكبريت ومادة السيليكا اللتين تساهمان في التقليل من تساقط الشعر.

يساعد على زيادة تدفق الدورة الدموية إلى فروة الرأس.

يفتح بصيلات الشعر المغلقة ويجعل لون الشعر أكثر قتامة.

يحتوي على الحديد والكالسيوم والماغنيسيوم والعديد من الفيتامينات والمعادن.

فوائد زيت الزيتون للشعر:

العناية بالشعر المصبوغ.

الحد من تساقط الشعر.

العديد من الفئتين

ميتات والأحماض الأمينية المختلفة.

الحد من مشكلة التقصف بتوفير الترطيب الكافي.

فوائد زيت السمسم:

يحارب الشيب المبكر.

يزيد من لمعان ونعومة الشعر.

يحارب تساقط الشعر المبكر.

يهدئ فروة الرأس.

فوائد زيت الخردل:

يحفز نمو الشعر.

الحد من تساقط الشعر.

الترطيب العميق للشعر.

العديد من الفيتامينات والأحماض الأمينية.

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