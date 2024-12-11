متزوج منذ 20 يومًا، مصرع شاب في حادث تصادم على طريق كفر الدير شبين القناطر

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم على طريق كفر الدير/ شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

مصرع شاب في حادث تصادم بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ميكروباص بطريق كفر الدير/ شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع عمرو أحمد، 21 سنة، وجرى نقله للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

اهالي القليوبية ينعون شاب في حادث بالقليوبية

وقال عدد من أهالي قرية كفر الدير: إن الفقيد يدعى يدعى عمرو أحمد، 21 سنة، متزوج منذ 20 يومًا فقط، ولديه 4 شقيقات.

وأوضح الأهالي، أن الطريق من كفر الدير إلى شبين القناطر يعانى من عدم وجود أي مطبات عليه، وذلك تسبب في العديد من الحوادث المرورية والتي تسببت في حصد أرواح المواطنين، مؤكدين أن الطريق أصبح يطلق عليه طريق الموت، وسنويًّا ويحصد أرواح الشباب بسبب عدم تهيئته لسير السيارات عليه.

وطالبوا المسؤولين بضرورة تمهيد الطريق والاهتمام به من أجل سير المواطنين عليه والحد من حوادث حصد أرواح الشباب.

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