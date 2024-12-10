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خريطة مواعيد امتحانات نصف العام النقل بالتعليم الفني في القليوبية

خريطة مواعيد امتحانات
خريطة مواعيد امتحانات نصف العام النقل بالقليوبية، فيتو

اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، خريطة مواعيد امتحانات نصف العام النقل بالتعليم الفني في المحافظة، والتي تنطلق نهاية الشهر الجاري لمختلف نوعيات التعليم صناعي وزراعية وتجاري وفندقي وتكنولوجيا تطبيقية.

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وأوضح محافظ القليوبية أن خريطة مواعيد امتحانات نصف العام النقل بالتعليم الفني في القليوبية كالتالي:

وأشار محافظ القليوبية إلى أن تم اعتماد خريطة مواعيد امتحانات نصف العام النقل بالتعليم الفني في القليوبية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025 م بمدارس التعليم الفنى بنوعياتها صناعي وزراعي وتجاري وفندقي ومزدوج. 

وأكد أنه تقرر أن تتم الامتحانات العملية والمعملية بمدارس التعليم الزراعى ومدارس التعليم التجارى والفندقى وفق الجداول المعلنة بكل مدرسة على حدة وبالتنسيق مع جهاز التوجيه الفني المختص وفي ضوء الكثافات الطلابية بكل مدرسة.

محافظ القليوبية: لن يتم عقد أية امتحانات عملية أو نظرية

أما بالنسبة للمدارس ذات الكثافات العالية يجوز لها عمل جدول خاص واعتماده من الإدارة التعليمية التابعة لها وإرسال صورة الى الإدارة النوعية المختصة بالمديرية على ألا يعقد امتحانات تحريرية قبل يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

وشدد محافظ القليوبية على أنه لن يتم عقد أية امتحانات عملية أو نظرية خلال أعياد الأخوة المسيحيين وفق خريطة مواعيد امتحانات نصف العام النقل بالتعليم الفني في القليوبية.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية القليوبية

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