محافظ القليوبية: جدول زمني للانتهاء من تطوير مسرح ثقافة بنها

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور محمد عبد الحافظ رئيس هيئه قصور الثقافة وبحضور النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب والنائب نادر مصطفي وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب لميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لتفقد ومتابعة دفع الأعمال لتطوير قصر ثقافة بنها، حيث شملت الجولة بتفقد أعمال تطوير المسرح ومبنى قصر الطفل ومبنى قصر الثقافه والحقيقة الخارجية للقصر الثقافة.

استكمال أعمال تطوير قصر ثقافة بنها

ووجه محافظ القليوبية باستكمال المشروع وبحث المعوقات لسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المسرح، والتأكيد على مراعاة معايير السلامة والأمان والالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والتقنية في المسرح، لتمكينه من استضافة الفعاليات الثقافية والفنية في أقرب وقت ولتحسين وتطوير منظومة العمل بالقصر، موجهًا ببحث سبل تعزيز دور قصر الثقافة وقصر الطفل لتعمل بصفة مستمرة من خلال التنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية من الجامعات والمدارس لاستضافة المعارض والفعاليات الفنية والثقافية، والتي من شأنها المساهمة في رفع الوعي وبناء الإنسان، وذلك حتى يتم الانتهاء من أعمال تطوير المسرح.

مشروع تطوير قصر ثقافة بنها

ويعتبر هذا المشروع نموذجا يحتذى به في تعزيز دور الثقافة والذي يساهم في بناء الوعي وتطوير الإنسان، لأن الثقافة هي أساس التقدم والتنمية، وهي وسيلتنا لصياغة مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، ولتعميق روح الانتماء والاعتزاز بهويتنا الوطنية لأنه يمثل إضافة حقيقية لمنظومة العمل الثقافي في القليوبية، فمن خلال هذا الصرح المتكامل الذي يضم: قاعات للفنون الشعبية والتشكيلية، مكتبتين للأطفال والكبار، ونوادي التكنولوجيا، إلى جانب نادي الأدب، نجد أنفسنا أمام مركز إشعاع ثقافي شامل قادر على تقديم تجربة غنية ومتميزة لكل فئات المجتمع".

رئيس الهيئة الثقافة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير قصر ثقافة بنها

ووجه رئيس هيئة قصور الثقافة بسرعة الانتهاء من الأعمال نهائيا وتذليل العقبات التي تواجه عملية التطوير، وأكد أن الهيئة تسعى لرفع كفاءة مواقعها بما يدعم جهودها في تقديم خدمات ثقافية وفنية مميزة لأبناء الوطن بجميع المحافظات، مشيرا لأهمية قصر ثقافة بنها وعودته لأداء خدماته.

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