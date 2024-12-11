العثور على رأس آدمية مشوهة الملامح في الفيوم

عثر أحد المزارعين بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، على رأس آدمية ملقاة بالأراضي الزراعية مشوهة المعالم، وتم إبلاغ مركز شرطة سنورس، وقسم الأدلة الجنائية لفحص البلاغ، وسحب عينة من الرأس لمطابقتها، مع جثة الحلاق التي عثر عليها بدون رأس، عن طريق تحليل DNA الجثة والرأس.

بلاغ لمدير الأمن وقرار النيابة حول الواقعة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز سنورس، يفيد بعثور أحد الأهالي على رأس آدمية مشوهة المعالم، ويرجح أن تكون رأس جثة الحلاق التي عثر عليها منذ أيام بدون رأس، وتم نقل الرأس الي مشرحة مستشفي سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتم الغرض على النيابة التي صرحت بسحب عينة منها لتحليل DNA ومطابقتها مع تحليل جثة الحلاق.

أصل الحكاية

وكان الأهالي قد عثروا علي جثة طافية علي سطح المياه ببحر الرفيع بدائرة مركز سنورس، وبعد إبلاغ الأجهزة الأمنية، انتقلت قوات الشرطة الي موقع البلاغ، وتم إنتشال الجثمان وتبين أنه بدون رأس.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد العربي مدير المباحث الجنائية، ويقوده العميد هاني تعيلب رئيس فرع بحث شرق الفيوم ويضم المقدم أحمد جنيدي مفتش المباحث والرائد عمر شوقي رئيس مباحث سنورس والنقيب شادي جمال معاون مباحث المركز، ودلت التحريات أن الحثة للشاب "يوسف عبد التواب السيد علي 20 عاما، ويعمل حلاق، ويدمن تعاطي المواد المخدرة، وأن وراء ارتكاب الجريمة، والده وشقيقه الأكبر "إسلام"، بسبب سوء يلزمه وتعديه على والدته بالضرب بشكل دائم، وسرقة أموال الأسرة الإنفاق على المخدرات.

وتحرر المحضر رقم 4496 إدارى سنورس لسنة 2024، وتم العرض علي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة، بتسليم الجثة لذويها ودفنها بعد مناظرة الطب الشرعي، وكلف إدارة البحث الجنائي بسرعة الحصول على الرأس المفقود.

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