الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأجهزة الأمنية في الفيوم تكثف جهودها لكشف غموض مقتل طفلة بعد اختفائها

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، جهودها لكشف غموض حادث العثور علي جثة طفلة نلقاه بالاراضي الزراعية، بعد بلاغ من أهليتها باختفائها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي ابشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ لمدير أمن الفيوم بتفاصيل الحادث

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد علاء عبد الكريم مأمور مركز شرطة إبشواي، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بتلاقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفله بجوار أرض زراعية، سبق وتم الابلاغ باختفائها.


وعلى الفور  انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ،  وتبين من المعاينة الأولية لوحدة مباحث مركز ابشواي، أنها الطفلة " أميرة عوض سليمان، وتبلغ من العمر 5 سنوات، ومبلغ بإختفائها منذ عصر الأربعاء الماضي،  وتم نقل الجثة بسيارة الإسعاف  إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تصريح النيابة العامة بدفن الجثة

وتحرر المحضر اللازم تم العرض علي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة، لجثة لاهليتها، ودفنها بعد مناظرة الطب الشرغي، وإعداد تقرير بأسباب وساعة الوفاة.

تجديد حبس معلمة فقأت عين تلميذ بمعهد أزهري في الفيوم

مياه الفيوم تنظم ندوة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك

 كما  أمر وكيل النيابة بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الأجهزة الأمنية الاراضى الزراعي العثور على جثة طفلة النيابة العامة أمن الفيوم شرطة أبشواى سيارة الاسعاف غرفة عمليات شرطة النجدة محافظة الفيوم مستشفى أبشواي المركزي مركز شرطة أبشواى

مواد متعلقة

تجديد حبس معلمة فقأت عين تلميذ بمعهد أزهري في الفيوم

مياه الفيوم تنظم ندوة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك

أجندة الأعمال المشاركة في مهرجان المسرح بجامعة الفيوم

رئيس جامعة الفيوم يطلق النسخة 15 من مهرجان المسرح للعروض القصيرة

الأكثر قراءة

بسبب الميكروباص المنكوب، قرار عاجل بشأن موقف ديروط أسيوط والتنفيذ اليوم

درجات الحرارة اليوم الإثنين 09 -12- 2024 في مصر

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

هيئة البث: إسرائيل تدرس شن هجوم كبير ضد الحوثيين

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

ترامب يعين محاميته ذات الأصول العربية مستشارة للرئيس

الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على شبكة احتيالية يديرها إسرائيليان

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة بـ 25 جنيهًا في سوق العبور

منوعات

المزيد

بالسكتة القلبية، وفاة 6 أشخاص في تصادم سفينتين بـ كوريا الجنوبية

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية