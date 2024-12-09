الأجهزة الأمنية في الفيوم تكثف جهودها لكشف غموض مقتل طفلة بعد اختفائها

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، جهودها لكشف غموض حادث العثور علي جثة طفلة نلقاه بالاراضي الزراعية، بعد بلاغ من أهليتها باختفائها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي ابشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ لمدير أمن الفيوم بتفاصيل الحادث

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد علاء عبد الكريم مأمور مركز شرطة إبشواي، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بتلاقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفله بجوار أرض زراعية، سبق وتم الابلاغ باختفائها.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية لوحدة مباحث مركز ابشواي، أنها الطفلة " أميرة عوض سليمان، وتبلغ من العمر 5 سنوات، ومبلغ بإختفائها منذ عصر الأربعاء الماضي، وتم نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تصريح النيابة العامة بدفن الجثة

وتحرر المحضر اللازم تم العرض علي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة، لجثة لاهليتها، ودفنها بعد مناظرة الطب الشرغي، وإعداد تقرير بأسباب وساعة الوفاة.

كما أمر وكيل النيابة بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.