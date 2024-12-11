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محافظات

صحة الفيوم تنظم تدريبًا للأطباء الجدد على البرامج الفنية للرعاية الأولية

الأطباء الجدد المتدربون،
الأطباء الجدد المتدربون، فيتو

قال الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن إدارة الرعاية الأساسية نظمت دورة تدريبية للأطباء الجدد على حزمة البرامج الفنية للرعاية الأولية، شملت الرعاية الأساسية وطب الأسرة، الاحتياجات الخاصة، اساسيات السونار، أعمال الوقائى، مكافحة العدوى، المهارات الإدارية والشئون القانونية، الصحة الانجابية، الأمراض غير السارية، النيابات، الإسعافات الأولية، الرعاية المتكاملة للطفل المريض، رعاية الأمومة والطفولة.

ندوات المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنه في إطار المبادرة القومية، بداية جديدة نظمت  الإدارة العامة لصحة الأم والطفل بوزارة الصحة، ندوة تثقيفية للتعريف بالعنف، وأثره على الصحة والاسرة والمجتمع، وسبل التعاون بين قطاعات الدولة لتقديم الدعم المجتمعي لمكافحة العنف وخاصة ضد المرأة.

وأشار إلى أن الهدف من الندوة تعزيز الوعى حول تأثير العنف على الأفراد والمجتمع وكيفية تقديم الدعم الاجتماعى لمناهضة العنف، حضر الندوة عددا من رجال الأزهر والكنيسة والأوقاف ومقرر المجلس القومى للمراة بمحافظة الفيوم، وقيادات مديرية التضامن والتربية والتعليم والجمعيات الأهلية وقيادات مديرية الصحة.

دور رجال الدين في مناهضة العنف في المجتمع

وأوضح  الشيخ متولى عبد الله، مدير التعليم الاعدادى بمنطقة الفيوم الأزهرية، أهمية احترام المرأة وتكريم الدين الإسلامى لها، مشيرا إلى الخدمات التي تقدمها وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف، فى حالة الخلافات الزوجية والتى يرجع بعضها إلى العنف.

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بينما اقترح القس فليمون لبيب، أن يدرس كيفية التعامل مع المراة فى المناهج الدراسية منذ الصغر وأن الكنيسة تقدم التوعية للمقبلين على الزواج في كيفية التعامل بين الزوجين والأبناء فيما بعد. 

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