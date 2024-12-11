المشدد 10 سنوات لعصابة تجارة الهيروين في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخيرة بمنطقة المرج.

القبض علي عصابة تجارة الهيروين في المرج



وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، ألقت القبض علي 3 أشخاص لهم معلومات جنائية كونوا تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين مسكنهم مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من الهيروين المخدر وبندقية خرطوش، عدد من الطلقات النارية لذات العيار ومبالغ مالية،و3 هواتف محمولة وميزان حساس.



وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والربح والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

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