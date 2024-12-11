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محافظات

تفحم أتوبيس بصحراوي الأقصر ونجاة 46 سودانيًّا (صور)

حريق أتوبيس السودان
حريق أتوبيس السودان بالأقصر

وقع حريق هائل في أتوبيس يقل 46 فرد من الجنسية السودانية على الطريق الصحراوي بالبر الغربي لمحافظة الأقصر دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وكان قادمًا من القاهرة متجهًا إلى شرق السودان.

نشوب حريق هائل في أتوبيس يقل سودانيين على صحراوي الأقصر 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن حريق بأتوبيس كان يسير على الطريق الصحراوي الغربي بناحية نجع البركة بداخله 46 سودانيًّا من بينهم 6 أطفال.

الحماية المدنية بالأقصر تسيطر على حريق أتوبيس السودان 

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء ودفع مرفق الإسعاف بـ 6 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ، فيما انتقل ضباط مركز شرطة القرنة لمحل الحريق.

شرز في الموتور وراء حريق أتوبيس السودان بصحراوي الأقصر 

وأفاد التحريات الأولية بأن الحريق وقع بسبب شرر ناري في موتور الأتوبيس وتم السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات.

وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

 

 

 

 

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الأقصر حريق هائل اتوبيس السودان نجاة سودانيين من حريق حريق صحراوي الأقصر نقل السودانيين إلى ساحة الطيب

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