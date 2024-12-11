محافظ الأقصر يتفقد معبدي الطود والمدامود ويبحث خطط تطويرهما (صور)

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، معبد الطود، لبحث سبل تطوير المعبد والمنطقة المحيطة به، وذلك بحضور دكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر ودكتور عبد الغفار وجدى مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمرانى، وعدد من مرممى الآثار.



واستمع محافظ الأقصر إلى شرح عن تاريخ المعبد الذى يعد من أقدم المعابد في محافظة الأقصر، فى ضوء الجهود المبذولة للحفاظ على المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر وتطويرها.

محافظ الأقصر تفقد معبد مونتو



واستكمل محافظ الأقصر جولته بتفقد معبد مونتو بمدامود العجوز، واستمع إلى أهم المعوقات أمام تطوير المعبد والتى تتمثل فى المياه الجوفية، كما استمع إلى مشاكل المواطنين التى تتمثل فى عدم وصول خدمات الصرف الصحى للمنطقة.

محافظ الأقصر يبشر أهالى مدامود العجوز بدخول خدمات الصرف الصحى مايو المقبل



ومن جانبه، أكد "عمارة" أنه جارى العمل بمشروع الصرف الصحي لمدامود العجوز، معلنًا أنه سيتم التشغيل الفعلى لخدمة الصرف الصحي بمدامود العجوز نهاية مايو المقبل، الأمر الذى سيخدم أهالى المنطقة وكذلك يساهم فى تنفيذ أعمال تطوير معبد "مونتو" والمنطقة المحيطة به.



وخلال جولته استمع محافظ الأقصر لشكاوى بعض المواطنين والتى تمثلت فى تغطية إحدى البيارات والتى تشكل خطر داهم لأطفال المنطقة، وعلى الفور وجه "عمارة" بالتنسيق ما بين مجلس مدينة الزينية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتغطية هذه البيارة، كما طالب الأهالى بزيادة أعمدة الإنارة بالمنطقة للحد من حوادث السير ووضوح الرؤية.

محافظ الأقصر يتابع تطوير المناطق الأثرية



كما أوضح محافظ الأقصر أنه سيتم بحث آليات استكمال تنفيذ أعمال تطوير معبد الطود الأثرى بالأقصر والمنطقة المحيطة به، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بقيادة شريف فتحى وزير السياحة والآثار، من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية لتطويره، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير المناطق الأثرية يستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على تاريخ وحضارة أجدادنا لتظل منارة للعالم أجمع، وكذلك يستهدف هذا التطوير جذب المزيد من السياح من مختلف بقاع العالم.

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