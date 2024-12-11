نقل الناجين السودانيين من حريق أتوبيس صحراوي الأقصر إلى ساحة آل الطيب

علمت «فيتو» من مصادرها الخاصة أن ساحة آل الطيب بالبر الغربي لمحافظة الأقصر استقبلت 46 سودانيا ناجيا من حادث حريق الأتوبيس القادم من القاهرة.

ساحة آل الطيب في الأقصر تستقبل الناجين من حادث حريق أتوبيس السودان

وتم نقل السودانيين إلى ساحة آل الطيب التي يعد رائدها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك لحين توفير أتوبيس آخر لاستكمال رحلتهم إلى شرق السودان.

حريق في أتوبيس على صحراوي الأقصر يقل 46 سودانيا

وكان حريق هائل وقع في أتوبيس يقل 46 فردا من الجنسية السودانية على الطريق الصحراوي بالبر الغربي لمحافظة الأقصر دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم السيطرة على الحريق.

وكان اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن حريق بأتوبيس كان يسير على الطريق الصحراوي الغربي بناحية نجع البركة بداخله 46 سودانيا من بينهم 6 أطفال، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء ودفع مرفق الإسعاف بـ 6 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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