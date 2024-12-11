الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نقل الناجين السودانيين من حريق أتوبيس صحراوي الأقصر إلى ساحة آل الطيب

حريق أتوبيس السودانيين
حريق أتوبيس السودانيين

علمت «فيتو» من مصادرها الخاصة أن ساحة آل الطيب بالبر الغربي لمحافظة الأقصر استقبلت 46 سودانيا ناجيا من حادث حريق الأتوبيس القادم من القاهرة.

ساحة آل الطيب في الأقصر تستقبل الناجين من حادث حريق أتوبيس السودان 

وتم نقل السودانيين إلى ساحة آل الطيب التي يعد رائدها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك لحين توفير أتوبيس آخر لاستكمال رحلتهم إلى شرق السودان.

حريق في أتوبيس على صحراوي الأقصر يقل 46 سودانيا 

وكان حريق هائل وقع في أتوبيس يقل 46 فردا من الجنسية السودانية على الطريق الصحراوي بالبر الغربي لمحافظة الأقصر دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم السيطرة على الحريق.

وكان اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن حريق بأتوبيس كان يسير على الطريق الصحراوي الغربي بناحية نجع البركة بداخله 46 سودانيا من بينهم 6 أطفال، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء ودفع مرفق الإسعاف بـ 6 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر حريق أتوبيس السودان حريق أتوبيس صحراوي الأقصر حادث صحراوي الأقصر السودانيين السودان مصر ساحة الطيب

مواد متعلقة

تفحم أتوبيس بصحراوي الأقصر ونجاة 46 سودانيًّا (صور)

الأقصر تسجل 8 درجات، درجات الحرارة غدا الأربعاء 11 - 12- 2024 في مصر

محافظ الأقصر: استئناف أعمال مشروع الصرف الصحي المتوقف بالبعيرات والضبعية والأقالتة

محافظة الأقصر تنتهي من وضع اللمسات النهائية للاحتفال بالعيد القومي

15 صورة ترصد آخر ليالي مهرجان التحطيب في الأقصر

الأكثر قراءة

تعرف على المدرب الأقرب لتدريب الزمالك بعد رحيل جوميز

وجَّه رسالة قوية لنتنياهو، توفيق عكاشة يكشف مصير سوريا ومخطط إسرائيل القادم بدولة عربية

رد صادم من جوميز على محاولات الزمالك واقتراح جديد بشأن أحمد مجدي

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

1628 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في الصاغة

مسؤول روسي يكشف مفاجأة حول تسليم موسكو بشار الأسد للجنائية الدولية

شرز بالموتور، أول فيديو لحريق أتوبيس يقل سودانيين في الأقصر

أخبار مصر: رحيل جوميز عن الزمالك، قصة مصري بواقعة اغتيال العالم السوري، إطلاق خدمة آبل باي، هزة للذهب، الجولاني يطمئن الغرب

منوعات

المزيد

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب

عرض أفلام شادي عبد السلام بسينما متحف الحضارة اليوم

السماء الحمراء، الحرائق تحاصر مدينة أمريكية والسكان يفرون

المزيد

خدمات

المزيد

30 جنيها سعر السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

نتمنى السلامة للجميع، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم، ماذا يحدث؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام ليفربول في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السفر للخارج في المنام وعلاقتها بقدوم الخير قريبًا

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبًا

معنى تنكصون، تفسير الشعراوي للآية 66 من سورة المؤمنون (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية