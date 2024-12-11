التفاصيل الكاملة للتحقيق في مقتل «مقاول السلام».. خلاف حول 2000 جنيه مع أصحاب ورش ألوميتال «السبب».. وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الجريمة

فرغت نيابة السلام اول كاميرات المراقبة حول مصرع مقاول في مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين في منطقة السلام أول.

تفريغ كاميرات المراقبة يكشف تفاصيل الواقعة

وتبين من تفريغ كاميرات المراقبة أن المتهمين هرولوا وراء المجني عليه وشريكه وتعدوا عليهما بالضرب بحجارة وعصي فاسقطوا أحدهما قتيلا والآخر مصابا.

وكشفت تحقيقات نيابة السلام أن السبب هو خلاف حول مبلغ مالي “ألفين جنيه” لم يكن الطرف الأول متفقا عليه مع المتهمين.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه يعمل مقاولا في تشطيب الشقق السكنية، حيث يتسلم الشقة على الطوب الأحمر دون أي تشطيب مقابل مبلغ مالي من مالكها على أن يسلمها إليه مشطبة على المفتاح.

المتهمون افتعلوا مشاجرة مع المجني عليه

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه اتفق مع المتهمين وهم من أصحاب ورش الألوميتال على إنهاء تشطيب إحدى الشقق مقابل 26 ألف جنيه وتراضى الطرفان على ذلك، إلا أنهم عند التسليم رفضوا وطلبوا مبلغ ألفي جنيه زيادة عن الاتفاق وهو الأمر الذي رفضه المجني عليه.

كما أوضحت التحقيقات أن الخلاف كان قد انتهى منذ شهور وظن المجني عليه أن الأمور باتت طبيعية ولم يكن يعلم أن المتهمين بيتوا النية للانتقام منه ويوم الواقعة توجه الأول صحبة شريكه إلى منطقة السلام لشراء مواد بناء من مكان قريب من ورش المتهمين.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين ما إن رأوا المقاول وشريكه حتى افتعلوا معهما مشاجرة وقاموا بالبصق عليهما لتنشب مشاجرة قام على إثرها الطرف الأول بالتعدي على الطرف الثاني بعصي وشوم وطوب حتى أصيبا المجني عليهما إصابات بالغة لقي على إثرها أحدهما مصرعه بينما يعالج الآخر.

مقتل مقاول في السلام

وكانت مباحث قسم شرطة السلام أول تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة في منطقة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين مصرع مقاول تشطيبات، خلال مشاجرة مع شخصين بسبب خلافات على تشطيب شقة سكنية.

وكشفت التحريات أن المتهمين يعملان مع المجني عليه في تركيب الألوميتال ويوم الواقعة نشب خلاف بينهم وبين الأخير فتعدوا عليه بالضرب المبرح فأسقطوه غارقا في دمائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

قال المستشار محمد عبدالسلام قاض سابق بالجنايات، إن قانون العقوبات وضع عددا من الأحكام الخاصة بجرائم القتل، موضحا أن عقوبتها تختلف في كل حالة وفي حالة توافر عنصر الإصرار والترصد يتم الحكم بإعدام المتهم.



وأوضح عبدالسلام أن سبق الإصرار هي حالة قائمة بنفس الجاني وملازمة له، وقد عرف الشارع سبق الإصرار بأنه: هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأضاف أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

خبير قانوني يوضح مفهوم سبق الإصرار والترصد في ارتكاب الجرائم

وأشار "عبدالسلام" إلى أن هناك عناصر لسبق الإصرار، حيث يقوم سبق الإصرار على عنصرين، عنصر زمني وعنصر نفسي، ويقصد بالعنصر الزمني الوقت الذي استغرقه الجاني في التروي والتفكير قبل ارتكاب الجريمة، والعنصر النفسي، فليست العبرة فيه للقول بتوافر سبق الإصرار بمضي الزمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، ويعني العنصر النفسي التفكير الهادئ والتروي قبل ارتكاب الجريمة.

وأكد أن عقوبة القتل مع سبق الإصرار هو الإعدام، فعقوبة مرتكب جريمة القتل العمد مع توافر سبق الإصرار وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات، ونص القانون على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأضاف عبدالسلام أن من قتل أحدا عمدا بمواد يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا مثل السم يعاقب بالإعدام، أما من من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتابع: "يتضمن القانون أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وكل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد".

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