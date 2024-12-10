الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل شخص بعيار ناري في القليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، تأجيل محاكمة عامل، لاتهامه بقتل شخص بعيار ناري  بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة 8 / 2 / 2025، لحضور الطبيب الشرعى ومناقشته.

محافظ القليوبية: ندرس فتح محاور مرورية جديدة في بنها

نجاح أول عملية بعد تشغيل وحدة جراحات كسور الحوض بمستشفى النيل في القليوبية

تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بالقليوبية 
صدر القرار برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.

أحالت النيابة العامة بالقليوبية  المتهم "أحمد ا ا"، 29 سنة، عامل، مقيم مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ، في القضية رقم 9946 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2764 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، انه في يوم 24 / 3 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه طارق ناصر عواد عبد الرحمن قرطام عمدًا مع سبق الإصرار.

خلافات سابقة السبب  

وأضاف أمر الإحالة، أنه  على إثر خلف سابق بين المتهم والمجني عليه، عقد المتهم العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك سلاحًا ناريًا غير مششخنًا "مسدس"، حاشاه بالطلقات، ونفاذًا لم انعقدت عليه عزائمه توجه للمكان الذي أيقن سلفًا تواجده فيه وتحين الفرصة، وما أن ظفر به أطلق صوبه عيارًا ناريًا من السلاح الناري إحرازه، بنية إزهاق روحه، فأحدث ما به من إصابات أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة بنيابة القليوبية، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخنًا (مسدس)، كما أحرز ذخائر "3 طلقات"، مما تستعمل في السلاح النارى محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القليوبية محافظ القليوبية محكمة جنايات بنها مركز شرطة طوخ

مواد متعلقة

تخصيص مبنى لعلاج الأورام بمستشفى بنها التعليمي

افتتاح معرض الملابس الخيري لطلاب جامعة بنها

محافظ القليوبية: ندرس فتح محاور مرورية جديدة في بنها

الكشف على 121 حالة في قافلة طبية لجامعة بنها بالمعهد الأزهري بشبين القناطر

الأكثر قراءة

ساويرس يعلق على نقل بشار الأسد 135 مليار دولار إلى روسيا أثناء هروبه

التفاصيل الكاملة لمحاكمة عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي.. القضية بدأت منذ عام ونصف وتحقيقات النيابة تفجر مفاجآت مذهلة.. مرتضى منصور يقلب الموازين بتصريحات نارية

تدمير الجيش السورى!

مرتضى منصور في قضية عمر زهران: "اسألوا خالد يوسف عن مسروقات شاليمار الشربتلي" (فيديو)

اتهام إمام عاشور في قضية جديدة، وهذا موعد جلسة المحاكمة

حل المؤسسات الأمنية وهذا مصير الجيش، قرارات المرحلة الانتقالية في سوريا

مرتضى منصور يفجر مفاجأة في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (فيديو)

طارق نور رئيسًا للشركة المتحدة لوضع إستراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية

منوعات

المزيد

اكتشافات المقابر القديمة بالقرم تسلط الضوء على حياة السكيثيين القدماء

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

علماء روس يبتكرون وحدة لإنتاج بلورات أشباه الموصلات

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، الجمبري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

الموز يسجل 60 جنيها، أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والكوسة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد تراجع التضخم.. نسب الزيادة في أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في حلق شعر المولودة الأنثى؟ الإفتاء توضح الرأي المختار للفتوى

أسماء سورة الفجر وهل وردت أحاديث نبوية بشأنها

تفسير حلم العسل الأسود في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

المزيد
الجريدة الرسمية