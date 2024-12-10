تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل شخص بعيار ناري في القليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، تأجيل محاكمة عامل، لاتهامه بقتل شخص بعيار ناري بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة 8 / 2 / 2025، لحضور الطبيب الشرعى ومناقشته.

تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.

أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهم "أحمد ا ا"، 29 سنة، عامل، مقيم مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ، في القضية رقم 9946 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2764 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، انه في يوم 24 / 3 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه طارق ناصر عواد عبد الرحمن قرطام عمدًا مع سبق الإصرار.

خلافات سابقة السبب

وأضاف أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهم والمجني عليه، عقد المتهم العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك سلاحًا ناريًا غير مششخنًا "مسدس"، حاشاه بالطلقات، ونفاذًا لم انعقدت عليه عزائمه توجه للمكان الذي أيقن سلفًا تواجده فيه وتحين الفرصة، وما أن ظفر به أطلق صوبه عيارًا ناريًا من السلاح الناري إحرازه، بنية إزهاق روحه، فأحدث ما به من إصابات أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة بنيابة القليوبية، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخنًا (مسدس)، كما أحرز ذخائر "3 طلقات"، مما تستعمل في السلاح النارى محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها.

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