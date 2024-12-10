الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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حوادث

إحالة المتهم بقتل مشردة الأميرية للجنايات

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة الأميرية بإحالة مشرد بتهمة قتل فتاة مشردة والقاء جثتها في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية إلى محكمة الجنايات.

 وحددت النيابة جلسة الدول الأول من شهر يناير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمته بمحكمة عابدين.


وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها في العقد الثالث من العمر وترتدي كامل ملابسها ولا تحمل ما يثبت هويتها.

كسر بالجمجمة  
وأضافت المعاينة أنه عثر بجثة المجني عليها على إصابات عبارة عن كسر بالجمجمة نتيجة الضرب بآلة حادة ودماء متناثرة في المكان.


وكشفت تحريات المباحث أن الفتاة من المشردين وليس لها مأوى وتعرفت على شاب آخر له نفس ظروفها، وفي يوم الواقعة رآها تتعاطى المخدرات مع آخرين فنهرها فردت عليه وسبته وهددته بإفشاء أسرار خاصة تعرفها عنه.

المتهم يعترف بالجريمة
وقال المتهم إنه بيت النية للانتقام من الفتاة وانتظر حتى نامت، ثم انهال عليها بحجر ولم يتركها إلا قتيلة.

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيدون فيه بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر بأحد الشوارع في المنطقة.
وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين العثور على جثة فتاة وبها إصابات طعنية وتهشم بالجمجمة.
وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيق.

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نيابة الأميرية محكمة الجنايات قسم شرطة الأميرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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