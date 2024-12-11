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حوادث

تجديد حبس متهمين بقتل مقاول بسبب الخلاف حول تشطيب شقة في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس متهمين اثنين بقتل مقاول بسبب الخلاف حول أعمال تشطيب شقة 15 يوما على ذمة التحقيق.

مقتل مقاول في السلام

وكانت مباحث قسم شرطة السلام أول تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين في منطقة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين مصرع مقاول تشطيبات، خلال مشاجرة مع شخصين بسبب خلافات على تشطيب شقة سكنية

 وكشفت التحريات أن المتهمين يعملان مع المجني عليه في تركيب الألوميتال ويوم الواقعة نشب خلاف بينهم وبين الأخير فتعدوا عليه بالضرب المبرح فاسقطوه غارقا في دمائه. 

عقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنح السلام قسم شرطة السلام أول منطقة السلام النيابة العامة

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