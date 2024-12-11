استلام وتوزيع 85 طنا من صكوك "الإطعام" على الأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم استلام 2 طن لحوم دفعة جديدة من صكوك "الإطعام"، ليصل ما تم توزيعه على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة إلى 85 طن لحوم والمقدمة تحت رعاية وزير الأوقاف ويتم توزيعها تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية.

استلام 2 طن لحوم دفعة جديدة من صكوك الإطعام

وذلك بحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة تضامن الدقهلية والدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية.

إيصال لحوم صكوك الإطعام إلى مستحقيها

وأكد "مرزوق" على أنه سيتم إيصال لحوم صكوك الإطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لضمان وصولها إليهم.

وثمن جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم صكوك الإطعام وسلة المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

كل الدعم للأسر الأولى بالرعاية

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتقديم كافة أوجه الدعم لـ الأسر الأولى بالرعاية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

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