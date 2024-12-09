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محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المركز التكنولوجي وعددًا من إدارات الديوان العام

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المركز التكنولوجي

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الاثنين المركز التكنولوجي وعدد من الإدارات بالديوان العام للمحافظة للوقوف على حسن سير العمل ومتابعة مستوى تحقيق مطالب المواطنين وسرعة الاستجابة في الرد على شكواهم.

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المركز التكنولوجي وعدد من إدارات الديوان العام 

وأكد "مرزوق" أنه لن يقبل أي تقصير أو تعطيل في إنجاز الطلبات المقدمة من قبل المواطنين أو تعطيلها تحت أي مبرر،مشددا على تقليل الفترة الزمنية لانتظار المواطنين بـ المركز التكنولوجي.

محافظ الدقهلية يشدد على عدم تواجد أكثر من شخص واحد على كل شباك 

واستمع محافظ الدقهلية إلى عدد من المترددين على المركز القادمين لتقديم طلبات أو لديهم شكوى وشدد على مدير المركز بعدم تواجد أكثر من شخص واحد على كل شباك وتوفير كافة سبل الراحة وسرعة إنهاء المعاملات والرد على الشكاوى.

محافظ الدقهلية يوجه بتيسير الإجراءات على المواطنين

ووجه مدير المركز التكنولوجي، بضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين بالتنسيق مع الإدارات الأخرى والأحياء والمراكز في إطار القانون.

محافظ الدقهلية يتابع حالة النظافة والاشغالات من خلال شاشات الشبكة 

وتفقد "مرزوق"مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة وتابع حالة النظافة والاشغالات من خلال شاشات الشبكة 

ووجه بعمل تقسيم لكل منطقة تشمل جميع الشوارع يمكن من خلالها متابعتها والتعرف على حركة السير فيها ومستوى النظافة والإشغالات على أن يتم ربط الشوارع جميعها بنقطة واحدة يتم من خلالها الوصول إلى الشوارع المطلوبة.

محافظ الدقهلية: إعادة هيكلة الإدارة بما يوفر سرعة الإنجاز 

وتفقد،"مرزوق " كذلك إدارة القضايا،وإدارة التحقيقات، وإدارة التظلمات، بالإدارة العامة للشئون القانونية، وأكد على إعادة هيكلة الإدارة بما يوفر سرعة الإنجاز في التحقيقات والرد على الشكاوى، والحفاظ على حقوق وموارد وأملاك الدولة.

محافظ الدقهلية: لن يسمح بوجود تقصير في أداء الإدارة

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بوجود تقصير في أداء الإدارة أو التباطؤ في الرد على القضايا والتظلمات والشكاوى حرصًا على حقوق المواطنين والدولة،وكلف مدير الإدارة بعرض تقرير تفصيلي بقوة العمل بالإدارة واحتياجاتها لتوفير الكوادر اللازمة القادرة على تحمل مسئوليات الوظيفة العامة ولديها الحرص على مصالح الدولة والمواطنين وسرعة الأداء،كذلك تفقد منظومة استرداد أملاك الدولة وشدد على أنه من غير المسموح التقصير في استرداد كل شبر من أملاك وحقوق الدولة وتقنين الأوضاع وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن دون تقصير أو مغالاة بما يحافظ على موارد الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

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وأكد محافظ الدقهلية أن الجهاز التنفيذي بكافة مستوياته وقطاعاته يعمل في ظل منظومة متناغمة وبالتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق مصالح المواطنين وتلبية مطالبهم المشروعة في إطار من الشفافية وحسن الأداء وأنه لا مكان لأي مهمل أو مقصر أو متواطئ.

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