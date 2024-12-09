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أوقاف البحيرة تتسلم 2 طن من لحوم صكوك الإطعام

صكوك الأضاحي بالبحيرة
صكوك الأضاحي بالبحيرة

قامت مديرية الأوقاف بالبحيرة، باستلام 2 طن من لحوم صكوك الاطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، مما يعزز الحماية الاجتماعية ويعزز روح التكافل بين أفراد المجتمع، تحت رعاية الدكتورة  جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وفي إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

توزيع  اللحوم على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر احتياجًا

حيث تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة والرقابة والمتابعة لضمان توزيع هذه اللحوم على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ضمان وصول المساعدات لمستحقيها بشكل فعّال

وأشادت محافظ البحيرة بكافة الجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدة على أهمية تلبية احتياجاتهم، موجهة بضرورة الإشراف الكامل من قبل رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي بالبحيرة لضمان وصول هذه المساعدات لمستحقيها بشكل فعّال.

 

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بالبحيرة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة صكوك الإطعام الاسر الاولي بالرعاية اللحوم

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