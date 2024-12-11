تحرير 142 مخالفة تموينية في حملات مكثفة بأسواق قرى ومدن الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بقرى ومدن المحافظة، في توقيت واحد بالتنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز، وشارك في الحملات جهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، بهدف السيطرة على الأسواق، ومنع تداول أي سلع مهربة أو مخالفة للمواصفات أو منتهية الصلاحية، حفاظًا على المستهلك.

نتائج الحملات المكبرة على أسواق قرى ومدن الفيوم

وقال سامح شبل عبد الرازق، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الحملات حررت 142 مخالفة تموينية، منها 36 مخالفة لقطاع المخابز، و106 مخالفة في قطاع الأسواق ومحطات الوقود، وتم إحالة المخالفات الي أقسام ومراكز الشرطة لتحرير محاضر بها، وإحالتها الي النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

السلع المتحفظ عليها خلال الحملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الخارجية، بمحافظة الفيوم، أن الحملة تحفظه على 64 كرتونة معسل بداخل كل كرتونة 6 عبوات، بإجمالي 384 عبوة ليس لها فواتير تدل على مصدرها، و28 شيكارة دقيق بلدى مستهلكين زنة الواحدة 30 كيلو جرام، و6 شكاير زنة 50 كيلو جرام، بإجمالي 1140 كيلو جرام، محظور تداولها خارج المستودعات، و15 علب سجاير، بيع أزيد من السعر الرسمي، و6 أسطوانات غاز صغيرة الحجم سعة 12.5 كيلو جرام، مخصصة للاستخدام المنزلي وغير مخصصة للأغراض التجارية، 81 قطعة مستلزمات تجميل وفيتامينات مختلفة الأصناف، منتهية الصلاحية، و1800 عبوة مشروب جيلي مجهول المصدر محظور التداول في الأسواق.

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إلى أنه شدد علي كل الأجهزة الرقابية التابعة له، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بهدف مواجهة بعض التجار الجشعين، ومنع تداول السلع الفاسدة في أسواق المحافظة.

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