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صحة الفيوم تتحفظ على مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص (صور)

التحفظ على محتويات
التحفظ على محتويات مصنع ألبان، فيتو

 شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، حملة على المحال والمطاعم والمصانع التي تعمل في مجال الأغذية، وأسفرت عن التحفظ على مصنع لمنتجات الألبان، غير مرخص، وغير مستوفى الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بالمصانع.

محتويات مصنع الفيوم غير مدون عليها علامات تجارية 

 وقال مختار حسين مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إنه تم سحب عينات من الألبان الموجودة ومنتجات المصنع، وهي 3 أطنان منتجات ألبان غير مدون عليها بيانات أو علامات تجارية أو تاريخ إنتاج أو انتهاء صلاحية.

 وتم تحرير محضر جنح صحية طبقا للقرار 96 و 97 لسنة 67 والمعدل بالقرار 243 لسنة 2016، وجار إخطار مركز شرطة إطسا، للعرض على النيابة العامة، وغلق المصنع، لحين صدور قرار من النيابة المختصة.

عقوبة إدارة منشأة صناعية بدون ترخيص

 ينص القانون على أن من يدير منشأة صناعية محكوما بإغلاقها، أو إزالتها، أو جرى غلقها، أو ضبطها، أو التحفظ عليها بالطريق الإداري، بالحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 تعريف المنشآت الصناعية

 وقد عرف المشرع، المنشأة الصناعية، بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يعمل علي التحويل المادي أو الكيميائي للمواد الخام،  أو بجري تغيير على أي منتج، بما في ذلك تجميع الأجزاء للمنتج النهائي،  أو التصنيف والتغليف والتعبئة،  أو فرز وإعادة تدوير المواد،  أو غير أي عمليات أخرى وفقا للمعايير والضوابط الصادرة من وزير الصناعة.

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 يذكر أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تناول تنظيم عمل المنشآت وآليات إنشائها وفقا لطبيعة نشاطها، وإجراءات تراخيصها بالإخطار أو بضوابط حددها القانون بنظام الترخيص المسبق.

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