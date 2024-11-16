تموين الفيوم يتحفظ على مصنع مرقة دجاج يستخدم خامات فاسدة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، عدة حملات مكبرة على الأسواق بقرى ومدن المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، ومنع تداول أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر.

نتائج الحملات التموينية علي الأسواق والمخابز

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مديرية التموين قد تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها خلال الأسبوع الماضي من تحرير 325 مخالفة متنوعة لقطاع الأسواق، كما حررت 163 مخالفة في قطاع المخابز.

التحفظ على مصنع مرقة دجاج يستخدم خامات فاسدة

وتمكنت الحملات من التحفظ علي مصنع مرقة دجاج غير مرخص، يستخدم خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، ويستخدم علامة تجارية غير مسجلة، وتم التحفظ على الإنتاج المبلغ 34560 قطعة مرقة دجاج، 3 عبوات بودرة مرقة دجاج،2000 علبة مرقة فارغة، 50 كرتونة فارغة، 2500 عبوة منتهية الصلاحية.

تفاصيل السلع المتحفظ عليها في حملات التموين

كما تمكنت من التحفظ علي، 1875 كيلو جرام لحوم ودواجن ودهون فاسدة، و850 كيلو جرام دقيق مدعم مخصص للمخابز البلدية، 170 علبة سجائر بدون فواتير، 400 كيلو جرام شكولاتة غير صالحة للاستخدام الآدمي، 212 علبة بويات منتهية الصلاحية، 500 كيلوجرام كركديه مجهول المصدر، 1800 كيس سناكس مجهول المصدر، 664 باكو مايونيز، 20 كيلو جرام مكسبات طعم وألوان غير صالحة، 100 علبة جلاش منتهية الصلاحية،

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