مياه الفيوم تسحب 34 ألف عينة لمتابعة جودة وسلامة ومأمونية منتجاتها

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن قطاع المعامل بالشركة، سحب 34207 عينات خلال شهر نوفمبر، الماضي، من مياه الشرب وناتج الصرف الصحي والصناعي، لمتابعة جودة وسلامة ومأمونية المياه، وضمان الحفاظ علي البيئة.

تفاصيل العينات وخريطة سحبها

فقد سحب 33169 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب، بجميع أنحاء المحافظة، عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب، والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب، والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة.

كما سحبت 973 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي، عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي، والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي، و65 عينة صرف صناعي، عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي، من المنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية، للتأكد من مطابقة هذه العينات للمعايير البيئية الخاصة بصرف هذه المنشآت، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن موافقة إدارة الصرف الصناعي، كأحد بنود إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للمنشآت.

تحقيق معايير الجودة وسلامة ومأمونية مياه الشرب

وتحرص شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، على تطبيق وتحقيق أعلى معايير الجودة في إنتاج مياه الشرب لضمان حصول المواطنين على كوب ماء نظيف، وآمن ومطابق للمواصفات القياسية، وضمان مطابقة السيب النهائي لمياه الصرف المعالجة مع متطلبات حماية البيئة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وحماية البيئة من التلوث.

يذكر أن إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، نظمت ندوة توعية شاملة لطالبات المدرسة الفنية للبنات بمنطقة الحادقة بمحافظة الفيوم، تهدف إلى غرس قيم الحفاظ علي المياه، وتشجيع الطالبات علي تبني ترشيد استهلاك المياه، وترسيخ عادات استهلاك مستدامة، وتسليط الضوء على أهمية المياه كعنصر حيوي للحياة، وأسباب ندرتها، وطرق ترشيد استهلاكها في الحياة اليومية.

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