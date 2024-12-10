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قافلة بيطرية لجامعة أسيوط تقدم خدماتها لـ 933 حالة في قرية ريفا

قافلة بيطرية لجامعة
قافلة بيطرية لجامعة أسيوط، فيتو

 أطلقت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ قافلة بيطرية شاملة لقرية "ريفا" بمحافظة أسيوط، والتي نظّمتها كلية الطب البيطري بالجامعة، تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش عميد الكلية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بأسيوط.

المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” 

 وصرح الدكتور أحمد المنشاوي، أن القافلة تتم فى إطار مساهمة جامعة أسيوط، ومشاركاتها الفعالة فى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واستمرارًا لسلسلة القوافل التنموية الشاملة التي تُطلقها الجامعة؛ وذلك في إطار حرص الجامعة على تسخير إمكانياتها العلمية، والبشرية؛ لتطوير الخدمات المُقدمة لمحافظة أسيوط، وإنماء الثروة الحيوانية، والداجنة فى نطاقها الإقليمي.

كشف وتشخيص وتوفير المستلزمات الطبية

وأوضح رئيس جامعة أسيوط  إن القافلة قدمت خدمات لـ (933) حالة فى مختلف التخصصات البيطرية، ما بين كشف وتشخيص وتوفير المستلزمات الطبية، والأدوية بالمجان، وخدمات التطعيم، ورش، وتطهير الحيوانات؛ لحمايتها من الأمراض، وتحويل الحالات المرضية لمستشفى الطب البيطري بالجامعة، فضلًا عن التشخيص بالأشعة التليفزيونية، وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، بمشاركة أساتذة من كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط.

 ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبدالعليم، أن القافلة شارك بها نخبة من الأساتذة، والأطباء البيطريين فى تخصصات (الجراحة، التوليد، طب الحيوان، طب الطيور والأرانب، صحة الحيوان، سلوكيات ورعاية الحيوان. والدواجن، الطب الشرعى والسموم)، و(9) طلاب، وطالبات بالكلية، مضيفًا أن القافلة  تأتى بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بأسيوط، وذلك لتقديم التوعية، والإرشاد البيطرى، لمزارعى القرية؛ تحقيقًا للاستدامة بالثروات الحيوانية المختلفة.

إجراء الكشف الطبي، والتشخيص للحيوانات

 وأضافت الدكتورة مديحة درويش؛ أن القافلة البيطرية تقدم خدمات توعوية، وإرشادية مجانية، وإجراء الكشف الطبي، والتشخيص للحيوانات، في كافة التخصصات البيطرية، مضيفةً أن، القوافل البيطرية التى تُنظمها الكلية لها دورًا هامًا في التدريب العملي للطلاب.

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شهدت القافلة حضور الدكتور محمود رشدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حسنية سويفي عبدالمحسن رئيس قسم صحة الحيوان والدواجن والصحة البيئية، والدكتور ثابت عبدالمنعم الأستاذ بقسم الطب الشرعى والسموم، والدكتورة فاطمة علي محمود الأستاذ بقسم سلوكيات ورعاية الحيوان والدواجن، والدكتورة أميرة عادل طه الأستاذ بقسم طب الحيوان، والدكتور صلاح قطب مدير عام الطب البيطري بأسيوط، والدكتور خالد فزاع مسئول القوافل البيطرية بالمديرية، إلى جانب مشاركة عدد من الهيئة المعاونة، والمشرفين، والفنيين، والعاملين بالكلية.

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