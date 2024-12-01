نشر الوعي المائي، مياه الفيوم تستقبل وفود 23 مدرسة وكلية من بداية الدراسة

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنها استقبلت طلاب وطالبات المدارس والجامعات من 23 مدرسة وكليه بالمحافظة، منذ بداية العام الدراسي الحالي، وحتي نهاية شهر نوفمبر الماضي، ضمن برنامج الشركة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وتعزيز الوعي المائي لطلاب المدارس والجامعات، زار الطلاب محطات إنتاج مياه الشرب بقحافة والعزب وشرق الفيوم.

الوعي المائي للمواطنين أصبح ضرورة حتمية في ظل التحديات الدولية

يذكر أن الوعي المائي أصبح ضرورة حتمية يجب توافرها لدى جميع المواطنين خاصة في ظل التحديات المائية في الوقت الحالي ومستقبلًا وخاصة لطلاب المدارس الابتدائية كونهم نواة الغد وجيل المستقبل والذين سيحملون على عاتقهم مسؤلية إستمرار تطوير وتنمية المجتمع في ظل تكاثر وتنامي التحديات

نشر الوعي لترشيد استهلاك المياه من خلال التعريف لمراحل الانتاج

وتعقد شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ندوات تعريفيه خلال الزيارة يتم خلالها شرح مراحل تنقية مياه الشرب من المأخذ، مرورًا بجميع مراحل التنقية، حتى ضخها بشبكات التوزيع ووصولها للمستهلكين، وتعريف الطلاب بالجهود المبذولة لإنتاج كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والأمان، وتعريف الطلاب بأهمية المياه كمصدر رئيسي للحياة وطرق ترشيد استهلاكها والحفاظ عليها من الاهدار والحفاظ على القنوات المائية العزبة من التلوث.

ندوة الاتحاد الأوربي ومياه الفيوم عن ترشيد الاستهلاك

وكانت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، قد نظمت ندوة بعنوان "الشباب والمياه"، شارك في الندوة الفنان أحمد مجدي سفير النوايا الحسنة بالاتحاد الأوروبي، المستشار الفني لمهرجان الفيوم السينمائي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، كما شارك في الندوة وفد الاتحاد الأوروبي، ووفد الشركة القابضة لمياه الشرب.

دور الشباب في نشر الوعي بأهمية المياه

قالت رشا سري، المتحدث الرسمي باسم دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: إن الشباب يلعبون دورا مهما في نشر الوعي المائي وتنفيذ حملات التوعية المجتمعية للحفاظ على المياه ومنع إهدارها، ويقوم بنفس المهام المبادرات المجتمعية في حماية المجاري المائية من التلوث، مثل مبادرتي "حافظ على النيل" و"نظافة البحر المتوسط".

وأضافت، أن التعاون بين الحكومة المصرية ودول الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة يركز على تنفيذ مشروعات خدمية تهدف لتحسين البيئة وبناء القدرات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، وذكرت أن أكثر من 30 ألف موظف حكومي تم تدريبهم ضمن برامج التعاون، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري والثقة المتبادلة في مجال المياه.

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