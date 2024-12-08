الأحد 08 ديسمبر 2024
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مياه الفيوم تنظم ندوة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك

ندوة ترشيد استهلاك
ندوة ترشيد استهلاك المياه، فيتو

نظمت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ندوة توعية شاملة لطالبات المدرسة الفنية للبنات بمنطقة الحادقة بمحافظة الفيوم، تهدف إلى غرس قيم الحفاظ علي المياه، وتشجيع الطالبات علي تبني ترشيد استهلاك المياه، وترسيخ عادات استهلاك مستدامة، وتسليط الضوء علي أهمية المياه كعنصر حيوي للحياة، وأسباب ندرتها، وطرق ترشيد استهلاكها في الحياة اليومية.

كما تم عرض العديد من الأفكار الإبداعية التي يمكن للطالبات تطبيقها في المنزل والمدرسة للمساهمة في الحفاظ على هذا المورد الثمين.

استضافة طلاب المدارس والجامعات لمحطات مياه الشرب لنشر الوعي المائي

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنها استقبلت طلاب وطالبات المدارس والجامعات من 23 مدرسة وكلية بالمحافظة، منذ بداية  العام الدراسي الحالي، وحتي نهاية شهر نوفمبر الماضي، ضمن برنامج الشركة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وتعزيز الوعي المائي لطلاب المدارس والجامعات، زار الطلاب محطات إنتاج مياه الشرب بقحافة والعزب وشرق الفيوم. 

الوعي المائي للمواطنين أصبح ضرورة حتمية في ظل التحديات الدولية

يذكر أن الوعي المائي أصبح ضرورة حتمية يجب توافرها لدى جميع المواطنين خاصة في ظل التحديات المائية في الوقت الحالي ومستقبلًا وخاصة لطلاب المدارس الابتدائية كونهم نواة الغد وجيل المستقبل والذين سيحملون على عاتقهم مسؤلية إستمرار تطوير وتنمية المجتمع في ظل تكاثر وتنامي التحديات.

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نشر الوعي لترشيد استهلاك المياه من خلال التعريف لمراحل الانتاج

وتعقد شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ندوات تعريفية خلال الزيارة يتم خلالها شرح مراحل تنقية مياه الشرب من المأخذ، مرورًا بجميع مراحل التنقية، حتى ضخها بشبكات التوزيع ووصولها للمستهلكين، وتعريف الطلاب بالجهود المبذولة لإنتاج كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والأمان، وتعريف الطلاب بأهمية المياه كمصدر رئيسي للحياة وطرق ترشيد استهلاكها والحفاظ عليها من الاهدار والحفاظ على القنوات المائية العزبة من التلوث.

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