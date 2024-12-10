رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال النظافة وإزالة الإشغالات

تابع المحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، أعمال الوردية الثانية لأعمال النظافة العامة للطرق والتأكد من رفع كافة الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولًا بأول من الشوارع والميادين والرئيسية للمحافظة علي المظهر الجمالي والحضاري لمداخل المدينة وذلك لسلامة وراحة المواطنين.

تنفيذ توجيهات المحافظ

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة العامة للطرق العامة ورفع كافة الاشغالات والتراكمات والمخلفات أولًا بأول من الشوارع والميادين للمحافظة المظهر الجمالي والحضاري وبيئة صحية نظيفة للمواطنين.

نظافة شوارع المدينة بإشراف محمد مصطفى

حيث قامت الأجهزة التنفيذية تحت اشرف محمد مصطفى نائب رئيس المركز وعمال ومشرفين وعمال الوردية الثانية برفع الإشغالات والمخلفات والتراكمات من محيط موقف طنطا وركن علاء الدين وشارع الزراعة ودوران الشوبك ودوران المصطبة وأبو عرفة وورجب أيوب ووطريق ابو حاكم وامتداد شارع موقف المنصوره وترعة القنايات وصولًا إلى محيط مستشفى الأندلس والعودة إلى محيط منطقة مستشفى التيسير ومن محور آخر.

عمل نظافة بالطريق من الزقازيق حتى قرية الغار

تم رفع كافة الإشغالات والتراكمات والمخلفات بالطريق إلى قرية الغار وحي مبارك والطريق إلى محيط الوحدة المحلية بالعصلوجي ومزلقان العصلوجى.

رفع المخلفات الصلبة

شدد رئيس المدينة على تكثيف اعمال النظافة بكافة الطرق السريعة ومداخل المدينة، ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد جانبى الطرق للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وكذا متابعة اعمال غلق الورش الحرفية والمحلات التجارية فى المواعيد المقررة للغلق.

استمرار الجولات الليلية ومتابعة حالة النظافة

حيث أكد رئيس المدينة على استمرار جولاته اليومية ليلا ونهارا ومتابعة حالة النظافة العامة للشوارع والميادين ومتابعة حالة نظافة الطرق ومداخل المدينة للحفاظ على المظهر الجمالي وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

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