الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال النظافة وإزالة الإشغالات

 متابعةالورديةالمسائية
 متابعةالورديةالمسائية لإزالة كافةالاشغالات بالزقازيق-فيتو

تابع المحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، أعمال الوردية الثانية لأعمال النظافة العامة للطرق والتأكد من رفع كافة الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولًا بأول من الشوارع والميادين والرئيسية للمحافظة علي المظهر الجمالي والحضاري لمداخل المدينة وذلك لسلامة وراحة المواطنين.

جامعة الزقازيق تختتم القافلة البيطرية بقرية أولاد سيف ببلبيس

تنفيذ توجيهات المحافظ 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة العامة  للطرق العامة ورفع كافة الاشغالات والتراكمات والمخلفات أولًا بأول من الشوارع والميادين للمحافظة المظهر الجمالي والحضاري وبيئة صحية نظيفة للمواطنين.

 

نظافة شوارع المدينة بإشراف محمد مصطفى 

حيث قامت الأجهزة التنفيذية تحت اشرف محمد مصطفى نائب رئيس المركز وعمال ومشرفين وعمال الوردية الثانية برفع الإشغالات والمخلفات والتراكمات من محيط موقف طنطا وركن علاء الدين وشارع الزراعة ودوران الشوبك ودوران المصطبة وأبو عرفة وورجب أيوب ووطريق ابو حاكم  وامتداد شارع موقف المنصوره وترعة القنايات وصولًا إلى محيط مستشفى الأندلس والعودة إلى محيط منطقة مستشفى التيسير ومن محور آخر.

عمل نظافة بالطريق من الزقازيق حتى قرية الغار

تم رفع كافة الإشغالات والتراكمات والمخلفات بالطريق إلى  قرية الغار وحي مبارك والطريق إلى محيط الوحدة المحلية بالعصلوجي  ومزلقان العصلوجى.

رفع المخلفات الصلبة 

شدد رئيس المدينة على تكثيف اعمال النظافة بكافة الطرق السريعة ومداخل المدينة، ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد  جانبى الطرق للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وكذا متابعة اعمال غلق الورش الحرفية والمحلات التجارية فى المواعيد المقررة للغلق.

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل محافظ الشرقية، اعرف التفاصيل

 

استمرار الجولات الليلية ومتابعة حالة النظافة 

 حيث أكد رئيس المدينة على استمرار جولاته اليومية ليلا ونهارا ومتابعة حالة النظافة العامة للشوارع والميادين ومتابعة حالة نظافة الطرق ومداخل المدينة للحفاظ على المظهر الجمالي وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شعبان ابو الفتوح رئيس مركز الزقازيق الوردية المسائية الشوارع والميادين النظافة العامة للطرق التراكمات والمخلفات الميادين الرئيسية

مواد متعلقة

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل محافظ الشرقية، اعرف التفاصيل

جامعة الزقازيق تختتم القافلة البيطرية بقرية أولاد سيف ببلبيس

زراعة الشرقية تتابع أعمال تطهير الخلجان بقرى الزقازيق

محاكم شمال الزقازيق الابتدائية تتيح طلب تنفيذ الأحكام المدنية عبر الواتساب

الأكثر قراءة

ساويرس يعلق على نقل بشار الأسد 135 مليار دولار إلى روسيا أثناء هروبه

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار متحور جديد لكورونا في مصر

السجن عامين مع الشغل للمخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

يعامل الناس كطبيب ولم يكن ديكتاتورا، رئيس هذه الدولة يشيد بـ بشار الأسد

التفاصيل الكاملة لمحاكمة عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي.. القضية بدأت منذ عام ونصف وتحقيقات النيابة تفجر مفاجآت مذهلة.. مرتضى منصور يقلب الموازين بتصريحات نارية

مرتضى منصور في قضية عمر زهران: "اسألوا خالد يوسف عن مسروقات شاليمار الشربتلي" (فيديو)

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراض وعقارات في نزلة السمان بالهرم

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد استبعاده من قائمة الأهلي في إنتركونتيننتال

منوعات

المزيد

اكتشافات المقابر القديمة بالقرم تسلط الضوء على حياة السكيثيين القدماء

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

علماء روس يبتكرون وحدة لإنتاج بلورات أشباه الموصلات

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق

أسعار السمك اليوم، الجمبري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

الموز يسجل 60 جنيها، أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد تراجع التضخم.. نسب الزيادة في أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفسيخ في المنام وعلاقته بالحظ الجيد وحل المشكلات

ما حكم الشرع في حلق شعر المولودة الأنثى؟ الإفتاء توضح الرأي المختار للفتوى

أسماء سورة الفجر وهل وردت أحاديث نبوية بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية