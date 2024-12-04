والد الطفلة يارا: الحكم بإعدام المتهمة أعاد لنا حقك يا فلذة كبدي (فيديو وصور)

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية بإحالة أوراق ربة منزل قتلت طفلة جارتها إلى مفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامها.

وردد والد الطفلة المجني عليها كلمات هزت أرجاء القاعة قائلا «يحيا العدل.. يحيا القضاء العادل..حقك رجع يا فلذة كبدى» والتف حوله عدد من الحاضرين فى القاعة لتهنئته بقرار المحكمة.

«فيتو»، التقت والد المجنى عليها التى قتلت على يد جارتها في شهر يناير الماضي بدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

وقال:«إن قرارالمحكمة بإحالة أوراق المتهمة إلى المفتى أعاد حق ابنتى التى قتلت غدرا على يدها.. ولم ترحم القاتلة صرخات وتوسلات يارا وجسدها الهزيل»، متابعا:«فرحتى الكبيرة يوم تنفيذ حكم الإعدام شنقا عليها إن شاء الله».

والد الطفلة يارا بعد إحالة المتهمة إلى المفتى:يحيا العدل ونتلقى العزاء الليلة،فيتو

والد الطفلة يارا : موت طفلتى كسرنى

وتابع:«موت طفلتى يارا كسرنى، وضيع فرحة أسرتى البسيطة، على مدى 11 شهر تقريبا أحضرمن بلدتى بنى حسن في مركزأولاد صقر لمتابعة القضية فى المحكمة، وأنظر إلى المتهمة داخل قفص الاتهام وكنت أحلم بهذا الحكم العادل».

فيما أكدت خالة المجني عليها والدموع تنهمر من عينيها عقب صدور الحكم بإحالة أوراق القاتلة لفضيلة مفتى الجمهورية إنهم سوف يتلقون العزاء مساء اليوم لافتة إلى أنها ستزور قبر نجلة شقيقتها برفقة العائلة.. حقك رجع يا ضنايا.

والد الطفلة يارا بعد إحالة المتهمة إلى المفتى:يحيا العدل ونتلقى العزاء الليلة،فيتو2

إحالة أوراق المتهمة بقتل الطفلة يارا لمفتي الجمهورية

أحالت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أسامة الحلوانى، رئيس المحكمة أوراق المتهمة بقتل طفلة أولاد صقر،بعد التخلص منها بطريقة بشعة بغرض سرقة قرطها الذهبي إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها..وحددت هيئة المحكمة جلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

نانسي أنهت حياة يارا بطريقة وحشية فى أولاد صقر

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا في وقت سابق بورود بلاغ بالعثورعلى جثة الطفلة “يارا.هـ.أ”8 سنوات بالصف الثالث الابتدائي مقيمة قرية بني حسن مركز أولاد صقر (جثة هامدة) وذلك بعد ساعات من اختفائها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أولاد صقر إلى محل الواقعة.

والد الطفلة يارا بعد إحالة المتهمة إلى المفتى:يحيا العدل ونتلقى العزاء الليلة،فيتو2

العثورعلى جثة الطفلة ملفوفة في ملاية قماش

وبالفحص تبين العثور على جثة الطفلة ملفوفة في ملاية قماش أعلى سطح منزل جيرانها بالقرية مع وجود شبهة جنائية في الوفاة وجرى التحفظ على جثمان المتوفاة بثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى من مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع فرع الأمن العام وبتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة تدعى “نانسي.ح.م” 20 عامًا (ربة منزل) جارة المجني عليها، واستدرجت المتهمة التي ترتدي نقابا الطفلة عقب دخولها المنزل محل الواقعة عن طريق إغرائها بكرة بلاستيك.

أمرالإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن محاكمة قاتلة طفلة أولاد صقر

وتضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة للمتهمة أنها قتلت المجني عليها عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد حيث قامت باستدراجها إلى مسكنها مستغلة صغر سنها بأن زعمت مكافأتها بشئ مما يحبه الصغار في مثل سنها وأبعدتها عن ذويها وقامت بخنقها بغطاء رأس نسائي فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاتها وقامت بسرقة قرطها الذهبي.

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