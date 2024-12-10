الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مهند مجدي يجتمع برجال طائرة الأهلي قبل مواجهة برايا كلوب في البرازيل

مهند مجدي عضو مجلس
مهند مجدي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي

حرص مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي في البرازيل، المشاركة في بطولة العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 10 - 15 ديسمبر الجاري، على عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة برايا كلوب البرازيلي اليوم، في افتتاح بطولة العالم للأندية، ومطالبتهم بالتركيز فقط في اللقاء من أجل تحقيق الفوز الأول للفريق في بطولة العالم للأندية.

واطمأن مهند مجدي من مدير الفريق على استقرار كافة الأمور المتعلقة بوسائل الانتقال من الفندق إلى صالة المباراة. 

مهند مجدي رئيسا لـ بعثة طائرة الأهلي رجال في البرازيل 

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة رجال في البرازيل، للمشاركة في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 10-15 ديسمبر الجاري. 

مونزو يعلن قائمة رجال طائرة الأهلي 

أعلن فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق، استعدادًا لخوض بطولة العالم للأندية، التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري. 

قائمة رجال طائرة الأهلي

وجاءت قائمة «رجال طائرة الأهلي» كالتالي: 

عبد الله عبد السلام - عبد الحليم عبو - أحمد صلاح - عبد الرحمن سعودي - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - حسام يوسف - محمد رمضان - سيف عابد - محمد عثمان - مصطفى جابر - خالد عادل - إسلام عبد السميع - زياد أسامة - يوندر جارسيا. 

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب فرق، برايا كلوب البرازيلي، وفولاد سيرجان الإيراني، وكوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهند مجدي الأهلي النادي الأهلي بطولة العالم للاندية

مواد متعلقة

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

الأهلي يهنئ هاني أبو ريدة بعد فوزه رسميا برئاسة اتحاد الكرة

الأكثر قراءة

ساويرس يعلق على نقل بشار الأسد 135 مليار دولار إلى روسيا أثناء هروبه

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار متحور جديد لكورونا في مصر

السجن عامين مع الشغل للمخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

يعامل الناس كطبيب ولم يكن ديكتاتورا، رئيس هذه الدولة يشيد بـ بشار الأسد

التفاصيل الكاملة لمحاكمة عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي.. القضية بدأت منذ عام ونصف وتحقيقات النيابة تفجر مفاجآت مذهلة.. مرتضى منصور يقلب الموازين بتصريحات نارية

مرتضى منصور في قضية عمر زهران: "اسألوا خالد يوسف عن مسروقات شاليمار الشربتلي" (فيديو)

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراض وعقارات في نزلة السمان بالهرم

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد استبعاده من قائمة الأهلي في إنتركونتيننتال

منوعات

المزيد

اكتشافات المقابر القديمة بالقرم تسلط الضوء على حياة السكيثيين القدماء

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

علماء روس يبتكرون وحدة لإنتاج بلورات أشباه الموصلات

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق

أسعار السمك اليوم، الجمبري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

الموز يسجل 60 جنيها، أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد تراجع التضخم.. نسب الزيادة في أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفسيخ في المنام وعلاقته بالحظ الجيد وحل المشكلات

ما حكم الشرع في حلق شعر المولودة الأنثى؟ الإفتاء توضح الرأي المختار للفتوى

أسماء سورة الفجر وهل وردت أحاديث نبوية بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية