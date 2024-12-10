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رياضة

“كاف” يعلن عن مسئولي مباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم  "كاف" عن قائمة مسئولي مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري البورسعيدي ونظيره فريق الزمالك 

ويقوم السوداني مأمون بشارة بمهام مراقب المباراة، ويتولى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الغاني ألكسندر اشانتي بمعاونة المالاوي توليبو جولين بينما يتولى شوليلي نوكوثوالا من اي سواتيني مهام المنسق الأمني للمباراة.

الجزائري مصطفى غربال حكمًا لمباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثالثة  من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة )  للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري والزمالك والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في التاسعة مساء الأحد الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى الجزائر  حكم الساحة "مصطفى غربال "، ومعه مساعد الحكم الأول " مقران قوراري "، ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني "، فيما يقوم "حسام بن يحيى"  بمهام الحكم الرابع.

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته مساء اليوم الثلاثاء  دون راحة على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادًا لمباراته أمام الزمالك بالبطولة الكونفيدرالية.

عاد الفريق البورسعيدي للقاهرة صباح اليوم قادما من موزمبيق بعد خوض مباراة بلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من الكونفيدرالية. 

موعد مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية 

ويلتقي فريقا المصري البورسعيدي والزمالك بالجولة الثالثة من البطولة الكونفيدرالية والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

إصابة ميدو جابر بشرخ في المشطية الخامسة

أثبتت الفحوصات الطبية المبدئية والأشعة التشخيصية التي خضع لها ميدو جابر نجم الفريق الأول للكرة بـ النادي المصري إصابة اللاعب بشرخ في المشطية الخامسة للقدم اليمنى وذلك نتيجة إلتواء في الكاحل بسبب سوء أرضية ملعب دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو والذي استضاف مباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي والتي أقيمت مساء اول أمس الأحد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية المتقدمة لدى وصوله للقاهرة للتحديد الدقيق لمدى الإصابة وبالتالي تحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب والذي يضمن سرعة عودة اللاعب للتدريبات الجماعية خاصة وأنه يعتبر من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر.

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