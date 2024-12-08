الكونفدرالية، المصري يتقدم على بلاك بولز بهدف ميدو جابر في الشوط الأول

تقدم فريق المصري البورسعيدي على مضيفه بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية.

جاء هدف المصري البورسعيدي عن طريق ميدو جابر من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى في الدقيقة 10.

تشكيل المصري أمام بلاك بولز

في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عمرو سعداوي.

في خط الوسط: محمد مخلوف – محمود حمادة – عبد الرحيم دغموم.

في خط الهجوم: محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي – خالد صبحي – أحمد القرموطي – يوسف الجوهري – أحمد عيد – خالد الغندور – فخر الدين بن يوسف – سامادو أتدجيكو – بابا بادجي.

طاقم تحكيم مباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية

ويقود مباراة المصري البورسعيدي ومضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي طاقم نيجيريا مكون من حكم الساحة " جوزيف أوجابور "، ومعه مساعد الحكم الأول "عبد المجيد أولايدي"، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو"، فيما يقوم "أبو بكر عبد الله" بمهام الحكم الرابع.

ويقوم الأنجولي ايناسيو مانويل بمهام مراقب المباراة، ويتولى البوروندي مفوبوسا برنارد مهام مراقب الحكام.

وأُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الجنوب أفريقي جوشوا روبرت، بينما يتولى الموزمبيقي رايموندو زانداميلا مهام المنسق الإعلامي للمباراة، وتتولى الناميبية كريستوفين كاكوا مهام المنسق الأمني للمباراة.

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