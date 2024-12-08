الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكونفدرالية، المصري يتقدم على بلاك بولز بهدف ميدو جابر في الشوط الأول

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

تقدم فريق المصري البورسعيدي على مضيفه بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية.

جاء هدف المصري البورسعيدي عن طريق ميدو جابر من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى في الدقيقة 10.

تشكيل المصري أمام بلاك بولز

في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عمرو سعداوي.

في خط الوسط: محمد مخلوف – محمود حمادة – عبد الرحيم دغموم.

في خط الهجوم: محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي – خالد صبحي – أحمد القرموطي – يوسف الجوهري – أحمد عيد – خالد الغندور – فخر الدين بن يوسف – سامادو أتدجيكو – بابا بادجي.

 

طاقم تحكيم مباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية

ويقود مباراة المصري البورسعيدي ومضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي طاقم نيجيريا  مكون من حكم الساحة " جوزيف أوجابور "، ومعه مساعد الحكم الأول "عبد المجيد أولايدي"، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو"، فيما يقوم "أبو بكر عبد الله" بمهام الحكم الرابع.

ويقوم الأنجولي ايناسيو مانويل بمهام مراقب المباراة، ويتولى البوروندي  مفوبوسا برنارد مهام مراقب الحكام.

وأُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الجنوب أفريقي جوشوا روبرت، بينما يتولى الموزمبيقي رايموندو زانداميلا مهام المنسق الإعلامي للمباراة، وتتولى الناميبية كريستوفين كاكوا مهام المنسق الأمني للمباراة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري بلاك بولز المصري أمام بلاك بولز المصري البورسعيدي الكونفدرالية

مواد متعلقة

جوميز: الزمالك يستحق الخروج بنقطة أمام إنيمبا وهذا سبب استبدال بنتايك

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية (فيديو)

علي ماهر يعلن تشكيل المصري أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا

الزمالك يفرط في فوز سهل ويتعادل مع إنيمبا 2-2 في الكونفدرالية (صور)

الكونفدرالية، الزمالك يتعادل مع إنيمبا النيجيري 2-2 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

الكونفدرالية، أنيمبا يسجل هدف التعادل في شباك الزمالك (صور)

الكونفدرالية، الزمالك يتقدم على إنيمبا 2-1 في الشوط الأول (صور)

الأكثر قراءة

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين فى حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية (صور)

قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو

بينهم الجولانى، صحيفة تركية تنشر قائمة 10 مرشحين لشغل مناصب قيادية في سوريا

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

رد قوي من نجيب ساويرس على منتقدي تبرعه للجامعة الأمريكية (فيديو)

ساويرس يعلق على سقوط نظام الأسد ويكشف كواليس تعرضه للظلم من رامي مخلوف (فيديو)

بايدن خلال مؤتمر صحفي: نعلم أن بشار الأسد موجود في موسكو الآن

منوعات

المزيد

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (4 – 4)

معنى «صعيدًا جرزًا»، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة الكهف (فيديو)

الأوقاف: الشائعات سهم مسموم يصيب القلوب والعقول ويدمر النسيج الاجتماعي

المزيد
الجريدة الرسمية