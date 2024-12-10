اجتماع هام في سوريا لتشكيل الحكومة الجديدة

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، بانعقاد اجتماع هام لبحث تشكيل الحكومة الجديدة، بحضور رئيس الوزراء المكلف محمد البشير ورئيس الوزراء الانتقالي محمد غازي الجلالي.

انعقاد اجتماع لتشكيل الحكومة السورية الجديدة

يأتي هذا الاجتماع في ظل الجهود المبذولة لترتيب المشهد السياسي السوري بعد التحولات الكبيرة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

وتناقش الأطراف المعنية هيكل الحكومة الجديدة وآليات عملها، وسط ترقب داخلي ودولي لما ستؤول إليه مخرجات تشكيل الحكومة السورية.

تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا

تجدر الإشارة إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يعتبر خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد، في وقت تواجه فيه سوريا تحديات كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي.

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