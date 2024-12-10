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خارج الحدود

محمد البشير يعلن تكليفه رسميا برئاسة الحكومة السورية

محمد البشير، فيتو
محمد البشير، فيتو

 أعلن  محمد البشير، رسميًا تكليفه برئاسة الحكومة السورية وفقًا لخبر عاجل لقناة العربية.

 

بحث الوضع في سوريا

 وذكرت تقارير إعلامية أمس الاثنين، أن إدارة الشؤون السياسية للمعارضة السورية عقدت اجتماعات مع بعثات دبلوماسية أجنبية لبحث الوضع في سوريا، معبرة عن سعيها إلى دور بناء في المنطقة والعالم بما يحقق الأمن والاستقرار.

وجاء ذلك بعد اجتماع بين قائد عمليات المعارضة السورية المسلحة أحمد الشرع ورئيس الوزراء محمد الجلالي ورئيس حكومة الإنقاذ محمد البشير بهدف تحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى.

 

وفيما يلي أبرز المعلومات عن محمد البشير: 

 كلفه أحمد الشرع المعروف بالجولاني -زعيم هيئة تحرير الشام - بتشكيل الحكومة الانتقالية.

حصل البشير على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة “حلب” عام 2007، وعمل رئيسًا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

وكان مديرًا للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لمدة عامين ونصف.

كما أنه حصل إجازة في الشريعة والحقوق بمرتبة شرف من جامعة “إدلب” عام 2021، وشهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري.

 

مناصب البشير في سوريا

 وشغل محمد البشير منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ عامي 2022 و2023، وهو من مواليد عام 1983 في جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب.

وشُكلت حكومة الإنقاذ بدفع من "هيئة تحرير الشام" في 2 نوفمبر 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها،  حيث كانت تسيطر "الإنقاذ" على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع حينها لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًّا وإداريًّا.

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