الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مصر تعلن موقفها تجاه الأحداث الجارية فى سوريا

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتؤكد وقوفها إلي جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها.

صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية

ودعت الخارجية فى بيان لها اليوم، جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.

إنهاء معاناة الشعب السوري

وأكدت مصر فى هذا السياق استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل علي إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق، جاء ذلك فى بيان صادر عن وزارة الخارجية.

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الشعب السورى مصر الدولة والشعب السوري سوريا

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