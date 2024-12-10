الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أردوغان: لن نسمح بتقسيم سوريا مرة أخرى

اردوغان،فيتو
اردوغان،فيتو

قال الرئيس التركي  رجب طيب أردوغان،اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا يمكن أن تسمح بتقسيم سوريا مجددا، وذلك بعد سقوط نظام الأسد.

أردوغان: لن نسمح بتقسيم سوريا مرة أخرى

وجاء تصريح أردوغان في كلمة له بالعاصمة أنقرة، خلال الاجتماع الموسع لرؤساء فروع "حزب العدالة والتنمية" في الولايات التركية، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

وأفاد أردوغان بأن "الشعب السوري توج انتفاضته النبيلة بالنصر، وأسقط نظام القمع الذي استمر عقودا، ودافع عن حريته وحقوقه وقانونه ومستقبله" وفق تعبيره.

وأضاف الرئيس التركي: "إيماننا ودعواتنا أن ترى سوريا أياما مشرقة بعد 61 عاما من دكتاتوريةحزب البعث، التي كانت مظلمة تماما طوال 13 سنة الماضية" بحسب وصفه.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في "سحق بقية التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"واي بي جي/ بي كي كي" في أقرب وقت في أجزاء أخرى من سوريا.

وتابع أردوغان قوله: "من الآن فصاعدا لا يمكن أن نسمح بتقسيم سوريا مرة أخرى، ولا يمكن أن نوافق على أن تصبح مجددا ساحة صراع".

وشدد على أن "كل اعتداء على استقرار الإدارة السورية الجديدة وسلامة أراضي دولتها سيجدنا نحن وشعب سوريا في مواجهته".

وأكد أردوغان وقوف بلاده الدائم بجانب المهاجرين السوريين في تركيا ممن يستعدون للعودة إلى بلادهم، "تماما كما كنا بجانبهم هنا أيضا" وفق قوله.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أردوغان الرئيس التركي الرئيس التركي رجب طيب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان العاصمة انقرة المهاجرين السوريين

مواد متعلقة

أردوغان: الأسد هرب وترك سوريا أنقاضًا وتركيا تدير عودة كريمة للسوريين

الخارجية التركية: أردوغان حاول مرارًا وتكرارًا التواصل مع الأسد دون جدوى

أردوغان: دمشق هدف الفصائل المسلحة في سوريا

الأكثر قراءة

ساويرس يعلق على نقل بشار الأسد 135 مليار دولار إلى روسيا أثناء هروبه

اغتيال عالم الكيمياء السوري حمدى إسماعيل داخل منزله بدمشق

مرتضى منصور في قضية عمر زهران: "اسألوا خالد يوسف عن مسروقات شاليمار الشربتلي" (فيديو)

طارق نور رئيسًا للشركة المتحدة لوضع إستراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

مرتضى منصور يفجر مفاجأة في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (فيديو)

كأس الإنتركونتيننتال، بعثة الأهلي تتوجه إلى المطار استعدادا لرحلة قطر

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة حلوان

منوعات

المزيد

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

علماء روس يبتكرون وحدة لإنتاج بلورات أشباه الموصلات

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

أول ظهور لـ جاي زي بعد اتهامات الاغتصاب (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

الموز يسجل 60 جنيها، أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والكوسة في سوق العبور

3244 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب (آخر تحديث)

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

مرتبات 7 مدربين قادوا منتخب مصر الوطني في آخر 8 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفجر وهل وردت أحاديث نبوية بشأنها

تفسير حلم العسل الأسود في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

وقت قراءة سورة الليل وأسمائها وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية