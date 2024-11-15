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أغلى أنواع الفواكه في سوق الجملة بأكتوبر.. الكيوي بـ 900 جنيه و«التنين» بـ200.. الدراجون فروت «بالقائمة».. وهذه أبرز أسباب ارتفاع أسعارها (فيديو وصور)

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في سوق الجملة، فيتو

 شهدت أسعار الفواكه الاستوائية في سوق الجملة بـ أكتوبر ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، مما أثر بشكل مباشر على موائد المصريين، فبينما يعتبر الكيوي والدراجون فروت من الفواكه المفضلة لدى الكثيرين لما تحتويه من عناصر غذائية قيمة، إلا أن أسعارهما المرتفعة أصبحت تشكل عبئًا على الميزانيات.

 

أسعار الفواكه في سوق الجملة بأكتوبر

 ووصل سعر صندوق الكيوي إلى 900 جنيه، وهو سعر يعتبر مرتفعًا بالنسبة لكثير من الأسر المصرية، أما الدراجون فروت فيتراوح سعره بين 180 و200 جنيه للكيلو، وهو ما يجعله بعيدًا عن متناول يد الكثيرين ويرجع ارتفاع أسعار الكيوي والدراجون فروت إلى عدة عوامل، منها: 
* ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد: حيث تأثرت أسعار هذه الفواكه بارتفاع تكاليف النقل والتخزين والجمارك.
* تذبذب أسعار العملات: أدى تذبذب أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة تكلفة استيراد هذه الفواكه.
* زيادة الطلب: شهدت هذه الفواكه زيادة في الطلب عليها في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها. 

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