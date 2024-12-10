الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رياضة

أول تعليق من خالد الدرندلي بعد تولي أبوريدة رئاسة اتحاد الكرة

خالد الدرندلي، فيتو
خالد الدرندلي، فيتو

اتحاد الكرة، تقدم خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة في المجلس الجديد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بخالص الشكر إلى المجلس السابق برئاسة جمال علام، مؤكدا أن هذا المجلس أدى المهمة على أكمل وجه وأنه فخور بالإنجازات التي حققها المجلس السابق بصفته عضو في هذا الفريق.

أضاف الدرندلي أنه يتقدم بالشكر أيضا للجمعية العمومية لاتحاد الكرة علي حضورها التاريخيّ وغير المسبوق اليوم والتعبير عن دعمها وثقتها في قائمة هاني أبو ريدة بالكامل.

وتابع أنه فخور للغاية بالتواجد ضمن هذه القائمة التي تضم مجموعة متناغمة من أصحاب الفكر الكروي المتفتح، معربا عن ثقته في قدرة هذه المجموعة علي تحقيق طموحات الجمعية العمومية وتطوير الكرة المصرية.

فيما صرح المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، بأن هناك تحديات كبيرة تواجه المجلس الجديد.

وقال أبوريدة في تصريحات عقب الفوز برئاسة اتحاد الكرة: سيكون هناك اجتماع قريب مع الأندية لبحث ملفات المرحلة القادمة.

وأكد أبوريدة: ليس لدى مانع من إعلان قرار لجنة الانضباط ولكن لم أرَ أي أوراق تخص العقوبات حتى الآن.

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بشكل رسمي، على تنصيب هاني أبوريدة رئيسا لاتحاد الكرة لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى ختام المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

عمومية تاريخية في اتحاد الكرة

 وشهدت الجمعية العمومية المقامة حاليا في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، حضورا تاريخيا من جانب أعضاء الجمعية العمومية، حيث حضر 111 ناديا من أصل 134 لهم حق الحضور والتصويت.

وفتح اتحاد الكرة في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

 واستمر التسجيل لمدة ساعتين، بحيث لا يتم السماح للأندية بالتسجيل بعد الحادية عشر صباحا وتنص لائحة النظام الأساسي أنه لابد من حضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية بواقع 68 ناديًا من 134 ناديًا لاكتمال النصاب القانوني على أن يتم تصويت 25% بنعم لاختيار القائمة والفوز بالتزكية، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني أو رفض قائمة المهندس هاني أبو ريدة سوف يتسلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مهام عمل الجبلاية علي أن تُعاد الإجراءات من جديد ويتم فتح باب الترشح للانتخابات من جديد.

تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة

 وتضم القائمة كلًا من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبو زهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر،وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

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اتحاد الكرة إجتماع الجمعية العمومية هاني ابو ريدة خالد الدرندلي خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة

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