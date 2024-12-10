إصابة أمين شرطة في حادث أثناء عبور الطريق الإقليمى

أصيب أمين شرطة فى حادث أثناء عبور الطريق الإقليمى أمام نزلة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج واتخاذ اللازم.

حادث في الطريق الإقليمى بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول "محمد. ع. م" 45 سنة، أمين شرطة مصاب نتيجة حادث تصادم سيارة بالطريق الإقليمي.

إصاب شخص في حادث تصادم بالقليوبية

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية أن المصاب أمين شرطة بمديرية أمن القليوبية وأثناء عبوره الطريق الإقليمى نزلة كفر شكر المنصورة صدمته سيارة وأحدثت إصابات به، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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