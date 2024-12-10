إصابة 5 أشخاص فى انهيار عقار بمنطقة الوايلي

أصيب 5 أشخاص فى حادث انهيار عقار بمنطقة الوايلى، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.

إصابة 5 أشخاص فى انهيار عقار بمنطقة الوايلى

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة الوايلى وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ..

وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون أمنى بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الحادث.

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