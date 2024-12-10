الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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حوادث

إصابة 5 ركاب، التحفظ على سائق ميكروباص انقلب بالطريق الصحراوي بمنشأة القناطر

التحفظ على سائق ميكروباص
التحفظ على سائق ميكروباص انقلب في الجيزة، فيتو

 تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على سائق ميكروباص، تسبب في إصابة ٥ أشخاص من ركابه عقب انقلاب السيارة التي كان يستقلها بالطريق الصحراوي فى دائرة قسم شرطة منشأة القناطر.

وتم سحب السيارة ورفع آثار حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث أعلى الطريق  الصحراوي بمنشأة القناطر، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق  ما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق وإصابة ٥ أشخاص  نقلوا جميعهم الى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية قسم شرطة منشأة القناطر الحركة المرورية

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