حصاد 2024 لتموين البحيرة، تنفيذ 3387 حملة وتحرير 29 ألفا و240 محضرا

أصدرت محافظة البحيرة اليوم انفوجرافا لتسليط الضوء على أهم الإنجازات التى تحققت في هذا الملف الحيوي فى قطاع التموين خلال عام 2024، في إطار جهود محافظة البحيرة لتحقيق الانضباط في الأسواق وتعزيز الرقابة التموينية وضمان توفير السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، واحتفاءً بـاليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع بالمواصفات المقررة، مع التوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية في كافة المناطق وربوع المحافظة.

تنفيذ 3387 حملة رقابية استهدفت متابعة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود

شهد العام الحالي نشاطًا مكثفًا من قِبل مديرية التموين بمحافظة البحيرة، وقد استعرض الانفوجراف جهود المديرية والتى قامت بتنفيذ 3387 حملة رقابية استهدفت متابعة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، أسفرت عن تحرير 29240 محضر مخالفة، شملت 17896 محضرًا لمخالفات المخابز و10810 محاضر لمخالفات الأسواق و534 محضرًا متعلقًا بمواد بترولية.

افتتاح وإطلاق 90 منفذا جديدا

وضمن خطة المحافظة للتوسع في المنافذ الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بمحافظة البحيرة، أوضح الأنفوجراف أن عام 2024، شهد افتتاح وإطلاق 90 منفذا جديدا (49 منفذًا ثابتًا في مختلف أنحاء المحافظة - 41 منفذًا متحركًا لتغطية المناطق الأكثر احتياجًا).

ضبط الأسواق ومكافحة الفساد من خلال تعزيز آليات الرقابة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضبط الأسواق ومكافحة الفساد، من خلال تعزيز آليات الرقابة، والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.

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