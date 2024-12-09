وكيل صحة البحيرة يتابع انتظام سير العمل بمستشفى المحمودية المركزي

قام الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجولة مرورية على مستشفى المحمودية المركزى، لمتابعة سير العمل ومدى الإنضباط الإداري، والاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

رافقه خلالها الدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي، والدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات بالمديرية،وذلك فى وجود الدكتور ياسر عاشور مدير المستشفى، والفريق الطبي والإداري للمستشفى.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الفريق الطبي

وتابع وكيل الوزارة بالبحيرة، العمل بأقسام المستشفى، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل بجميع أقسام المستشفى، وقام بالمرور على قسم النساء الجديد واطمأن على تجهيزاته، موجها الشكر للمجتمع المدني على مساهماته المتعددة فى تجهيز القسم، كما تابع الخدمات المقدمة بقسم العناية المركزة، مؤكدا أن ينال المرضى كل أوجه الرعاية، فى ظل تواجد الفريق الطبي بشكل دائم.

جهود الدولة المصرية لدعم القطاع الصحي بمحافظة البحيرة

وخلال المرور أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على جهود الدولة المصرية لدعم القطاع الصحي بمحافظة البحيرة، والعمل على التطوير المستمر لكافة المنشآت الصحية والمستشفيات، ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة لمستشفى المحمودية المركزي بمحافظة البحيرة، موجها كافة العاملين بالمستشفى على ضرورة العمل بجد واخلاص، وحثهم على بذل مزيد من الجهد، والإهتمام بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

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