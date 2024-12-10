وكيل زراعة البحيرة يتفقد مشروع "عاداة" بكفر الدوار

تفقد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، مشروع "عاداة" للثروة الحيوانية، في سيدي غازي بكفر الدوار بالبحيرة، في إطار خطة النهوض بالمشروع، وذلك بحضور المهندس خيرى الجعفرى مدير الإدارة الزراعية بكفر الدوار، والدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطرى، والدكتورة هدى متولى نصر عميد كلية الزراعة، ومحمد أبو زيد مدير الشئون القانونية بالمحافظة والمهندس ممدوح جبر مدير المشروع.

المشروعات اقتصادية فى توفير السلع الغذائية والحيوانية الهامة للأمن القومى المصرى

وقال الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه يعد هذا المشروع من المشروعات التابعة لمحافظة البحيرة، وهو من المشروعات التى لها أهمية اقتصادية فى توفير السلع الغذائية والحيوانية الهامة للأمن القومى المصرى حيث انه به مزارع إنتاج حيوانى ( تسمين ـ حلاب ـ عشار ) وبه المشروعات التى تقوم على وجود هذه الحيوانات منها مصنع جبنه.

تطوير مشروع "عاداه" للثروة الحيوانية الذى يضم نشاط إنتاج زراعي وحيواني

قد قام المهندس حسن موافى سكرتير عام المحافظة بالبحيرة ورئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة بتفقد المشروع على الطبيعة لمعرفة المعوقات والمشاكل التى تعوق المشروع وكيفية العمل على زيادة الإنتاج، وإنه سيتم تطوير مشروع "عاداه" للثروة الحيوانية، الذى يضم نشاط إنتاج زراعي وحيواني وإنتاج ألبان على مساحة 659 فدانا بكفر الدوار، مضيفًا أنه تم دعم مزرعة "عاداه" للإنتاج الحيواني بالعدد الكافي من الرؤوس والسلالات الجيدة التي تمتاز بالتأقلم مع المناخ وغزارة الإنتاج وجودته.

المزرعة بها 907 رأس وبيانها 259 أبقار و50 جاموس

و أشار " وكيل الوزارة الزراعة بالبحيرة" إلى أن المزرعة حاليا بها 907 رأس وبيانها 259 أبقار و50 جاموس و72 رضيع بقرى و15 رضيع جاموس و452 فطام بقرى و54 فطام جاموس و2 حرز نيابة و3 دواب ليصبح الاجمالى 907 منهم 642 إناث و265 ذكور، وقد تم المرور على عنابر المواشى وتفقد حالتها على الطبيعة.

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