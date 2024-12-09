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محافظات

إزالة 28 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة استمرار تكثيف الحملات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 ‏لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية أو الإستيلاء على أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم للتعديات والمخالفات للحفاظ على حقوق الدولة وحماية الأراضي الزراعية.

 

إزالة 28 حالة تعد على أراضي أملاك دولة (مباني) على مساحة 1516 متر مربع

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24 عن إزالة 28 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة (مباني) على مساحة 1516 مترا مربعا، 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة فدانين و17 قيراطا، ليصبح إجمالي ما تم إزالته خلال يومين منذ انطلاق الموجة  54 حالة على مساحة 3266 م2 (مباني) و23 حالة تعد على مساحة 3 أفدنة (زراعة).

 

الموجة 24 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل

الجدير بالذكر أن الموجة 24 لإزالة التعديات والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماضي بالبحيرة، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي يجري تنفيذها في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري على مستوى مراكز محافظة البحيرة.

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البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الأراضى الزراعية املاك الدولة الموجة الـ 24 إزالة التعديات

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