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محافظات

ضبط 2708 مخالفات تموينية خلال حملة مكبرة في البحيرة

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة محمد رجب هدية -مدير المديرية وبالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين خلال شهر نوفمبر عن تحرير 2708 محضرًا تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر ـ  محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحلات العامة والمحال التجارية ومحطات تمويل السيارات للتأكد من الإلتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقا للإشتراطات المقررة والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والاوزان.

ضبط 1435 محضرا نتيجة للمرور على المخابز  البلدية والسياحية

حيث تم ضبط 1435 محضر نتيجة للمرور على المخابز  البلدية والسياحية داخل نطاق محافظة البحيرة، تمثلت فى إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم تمكين، عدم الالتزام بمواعيد تشغيل، تجميع خبز وبطاقات تموينية، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم صرف بونات، توقف عن الانتاج، عدم نظافة أدوات العجين وتصرف وتجميع.

ضبط 1248 محضرا تموينيا بالبحيرة نتيجة للمرور على الأسواق

كما تم ضبط 1248 محضر تمويني بالبحيرة، نتيجة للمرور على الأسواق عبارة عن لحوم مكشوفة وذبح خارج المجاز الحكومية، بدون ترخيص،مجهول المصدر، غير صالح للاستهلاك الآدمى، انتهاء صلاحية، بيع بأزيد من السعر، عدم إعلان عن الأسعار، سجلات - غش تجارى - بدون بيانات - تجار تموينيين - بالإضافة إلى تحرير 48 محضر مواد بترولية.

 

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