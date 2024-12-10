الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الكرملين: قرار بشار الأسد بالتنحي "شخصي"

بشار الأسد، فيتو
بشار الأسد، فيتو

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي، هو قرار شخصي.

بشار الأسد يعطى تعليماته بانتقال السلطة سلميا

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول الدور الذي لعبته روسيا في قضايا استقالة الأسد من منصب رئيس الدولة السورية ووصوله إلى موسكو: "إن تنحي الأسد عن عملية القيام بواجباته كرئيس للدولة هو قراره الشخصي. الباقي دون تعليق".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا.

الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو

من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء

وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.

وبدوره قال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه وعدد من الوزراء ما زالوا في البلاد وأجروا اتصالات مع قيادة المعارضة المسلحة.

الكرملين يكشف رسميًا مكان الأسد وعائلته 

و كشف الكرملين، أن قرار منح اللجوء للرئيس السوري  بشار الأسد،  إلى روسيا، صدر من قبل الرئيس فلاديمير بوتين شخصا.

كيف استغلت دولة الاحتلال سقوط نظام بشار الأسد؟ (إنفوجراف)

ابن خال بشار الأسد، مقتل شقيق رامي مخلوف قبل هروبه إلى بيروت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس السوري بشار الأسد بانتقال السلطة سلميا الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو الكرملين حق اللجوء

مواد متعلقة

اجتماع هام في سوريا لتشكيل الحكومة الجديدة

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف هجماتها في سوريا

معلومات عن علم سوريا الجديد (إنفوجراف)

البنتاجون: نحاول العثور على أسلحة كيميائية في سوريا بمساعدة شركاء لنا

الجولاني: سيتم إعلان قائمة بأسماء كبار المتورطين بجرائم الحرب والتعذيب في سوريا

كواليس مشاورات مجلس الأمن بشأن سوريا، وروسيا: لا نفهم أي جزء من الجولان تعتبره إسرائيل ملكا لها

الأكثر قراءة

اغتيال عالم الكيمياء السوري حمدى إسماعيل داخل منزله بدمشق

مرتضى منصور يفجر مفاجأة في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (فيديو)

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة حلوان

ساويرس يعلق على نقل بشار الأسد 135 مليار دولار إلى روسيا أثناء هروبه

تصالح محمد فؤاد وطبيب مستشفي عين شمس

حصاد زيارة الرئيس السيسي للنرويج (صور)

أول مواجهة بين شاليمار الشربتلي وعمر زهران فى قضية سرقة المجوهرات

منوعات

المزيد

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

علماء روس يبتكرون وحدة لإنتاج بلورات أشباه الموصلات

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

أول ظهور لـ جاي زي بعد اتهامات الاغتصاب (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 10-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

8 لاعبين داخل الأهلي يحق لهم التوقيع لأي نادٍ في يناير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العسل الأسود في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

وقت قراءة سورة الليل وأسمائها وفضائلها

أسماء سورة الشمس والأحاديث الضعيفة التي وردت فيها

المزيد
الجريدة الرسمية