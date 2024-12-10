ابن خال بشار الأسد، مقتل شقيق رامي مخلوف قبل هروبه إلى بيروت

قتل في العاصمة السورية دمشق، إيهاب مخلوف، ابن خال الرئيس السوري السابق بشار الاسد، وشقيق رجل الأعمال المعروف رامي مخلوف، بينما أُصيب شقيقه الآخر إياد ووالدته، في أثناء محاولتهم الهروب من العاصمة السورية دمشق إلى بيروت.

مقتل شقيق رامي مخلوف وإصابة شقيقه ووالدته قبيل هروبهم لبيروت

وتعرض موكب العائلة لإطلاق نار مباشر من قِبل مسلحين مجهولين على طريق سوريا بيروت الدولي، وذلك خلال محاولتهم الفرار من العاصمة، ليلة سقوط النظام السوري.

وأسفر إطلاق النار عن مقتـل إيهاب مخلوف وإصابة شقيقه إياد، ووالدتهما، في حين كان الموكب يضم رامي مخلوف وأخويه إيهاب وإياد، ووالدتهم، بالإضافة إلى عائلاتهم ومرافقيهم الشخصيين.

ووصل الموكب رغم ذلك إلى بيروت، حيث لا تزال العائلة مقيمة هناك بانتظار التوجه إلى روسيا التي تمتلك فيها عائلة مخلوف استثمارات وعقارات تقدر بملايين الدولارات.

من هو ايهاب مخلوف

وولد إيهاب محمد مخلوف، في الـ21 من يناير 1973. إذ هو وشقيقه التوأم إياد الشقيقان الأصغران لابن شقيق زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد، وابن خال الرئيس السابق بشار الأسد.

ويمتلك إيهاب مخلوف عشرات الشركات في مجالات مختلفة، بدءًا من قطاع الاتصالات، وصولًا إلى الجامعات الخاصة والعقارات والمقاولات والتأمين والخدمات المالية، إضافة لامتلاكه مئات مكاتب الصرافة.

كما شغل إيهاب منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات "سيريتل"، حتى استقالته منها في مايو 2020 ثم تسلم منصب مدير عام الأسواق الحرة السورية.

أيضًا، يمتلك إيهاب، مع عائلته، شركات في جزر العذراء البريطانية، أبرزها: كارا كوربوريشن، وهوكسيم لين مانجمنت كورب، وبولتر انفستمنت إنك، وسيديل إنترناشيونال كوربورت، ولوري ليميتد.

كما يمتلك مع شقيقه التوأم إياد نصف طابق في برج الاتحاد في موسكو، وعقارًا في مدينة العواصم بروسيا، بحسب ما كشفت منظمة "جلوبل ويتنس".

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